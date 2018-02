RIKI, CONCERTO / Riccardo Marcuzzo all'Obihall di Firenze: info, orari e scaletta

Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, sarà in concerto questa sera all'Obihall di Firenze per una nuova data sold out: informazioni, orari e scaletta dell'evento.

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Riccardo Marcuzzo (Riki)

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, si esibirà questa sera all'Obihall di Firenze per un nuovo attesissimo concerto, che risulta già completamente sold out. Come già accaduto per le precedenti date, alle quali hanno accorso migliaia di fan, il cantante balzato alle cronache grazie alla sua partecipazione ad Amici si preparerà a fare il tutto esaurito, motivo per cui ha deciso di tornare nel capoluogo toscano anche per una nuova data fissata per l'8 marzo e della quale risultano ancora diversi biglietti disponibili. Il concerto di questa sera avrà inizio alle ore 21:00 ma l'organizzazione consiglia di accedere in ampio anticipo rispetto all'orario indicato. Il pubblico verrà infatti sottoposto ai tradizionali rigidi controlli antiterrorismo, motivo per cui si invitano i fan a non portare con sé oggetti potezialmente pericolosi quali bombolette spray, ombrelli, bastoni per selfie o similari. Proibite anche borse di capacità superiori ai 10 lt, bottiglie di vetro, penne, trombette da stadio, fumogeni e molto altro, clicca qui per leggere il regolamento completo.

Riki in concerto a Firenze: la scaletta

Nel concerto di Riki in programma questa sera a Firenze, il cantante si esibirà nei successi dei suoi due album fino ad ora in attivo. Dopo l'esordio con "Perdo le parole", il disco più venduto del 2017 e certificato triplo platino in soli 5 mesi, Riccardo Marcuzzo è tornato in scena con il nuovo progetto "Mania", composto a sua volta da 12 tracce che hanno riproposto le tendenze musicali dell'album di esordio. La scaletta di questa sera non potrà quindi prescindere da questi due primi album, ecco le canzoni che non potranno mancare questa sera: Mania, Frena, Se Parlassero Di Noi, Balla Con Me, Replay, Sei Mia, Dentro, La Notte, Diverso, Il Tempo Intorno, Ti Luccicano Gli Occhi, Credi In Te, Vendicativa, Polaroid, Tremo, Rumore Di Fondo, Perdo Le Parole, In Equilibrio, Perdo Le Parole (Bis)

