JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ In arrivo un nuovo fratellino per il cantante canadese

Il matrimonio del padre di Justin Bieber non è l'unica buona notizia in famiglia. È in arrivo, infatti, per lui anche un altro fratellino, come confermato dallo stesso Jeremy.

23 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Giunge una nuova splendida notizia per la famiglia di Justin Bieber, che solo lo scorso lunedì ha partecipato alle nozze del padre Jeremy in Giamaica insieme alla sua storica fidanzata. Il cantante canadese ha fatto da testimone agli sposi e insieme a lui c'era anche il fratellino Jaxon Julian e la sorella, Jazmyn Kathleen, nata nel 2008 con i quali è sempre stato molto legato. Ma a quanto pare le novità della settimana non si fermano alle sole nozze alle quali ha partecipato anche Selena Gomez. Nelle ultime ore Jeremy ha infatti pubblicato uno scatto della sua neo-moglie, che mostra un pancino decisamente sospetto e pronunciato. Un'immagine alla quale lui stesso ha voluto dare una spiegazione, scrivendo: "My beautiful wife and...." (clicca qui per vedere la foto) e lasciando chiaramente intendere che la famiglia si allargerà molto presto. Justin non ha mai vissuto con il padre: Pattie Malette è infatti rimasta incinta a soli 18 anni e ha cresciuto il figlio aiutata dalla madre e dal patrigno. Ma nononostante non abbiano mai formato una famiglia unita, i rapporti tra genitori e il bambino sono sempre stati ottimi.

Justin Bieber e Selena Gomez: si sente profumo di matrimonio?

La partecipazione di Justin Bieber e Selena Gomez alle nozze del padre di lui hanno segnato per la coppia il momento della svolta. Se fino ad allora, infatti, la loro relazione non era stata ufficializzata ora qualcosa è cambiato: Selena è stata accolta a braccia aperte dai parenti del fidanzato e ha lasciato chiaramente intendere di stare molto bene insieme a loro, come confermato dai tanti sorrisi nelle foto scattate dai paparazzi. Le voci delle imminenti nozze degli Jelena si fanno insistenti sebbene una fonte a loro vicina abbia confermato che la coppia non intende prendere decisioni azzardate. È soprattutto la Gomez a non voler correre, desiderosa di capire se il cambiamento avvenuto in Bieber negli ultimi mesi sia davvero definitivo. Nel frattempo, entrambi saranno chiamati ad affrontare un periodo impegnativo a livello artistico: lei con il suo nuovo album e il probabile tour (se le condizioni di salute lo permetteranno), lui con il nuovo singolo mentre sul disco ancora non c'è nessuna conferma ufficiale.

