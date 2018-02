Rita Ora, Stormzy ed Ed Sheeran/ Collaborazione in vista? La foto che allerta i fan: “Una band funzionerebbe?”

Rita Ora, Stormzy ed Ed Sheeran collaborazione in vista? La cantante posta uno scatto su Instagram insieme agli altri due musicisti e gli estimatori impazziscono.

23 febbraio 2018 Valentina Gambino

Rita Ora, Ed Sheeran e Stormzy

Stormzy è stato il trionfatore assoluto dei Brit Awards battendo il talentuosissimo Ed Sheeran, fenomeno mondiale del folk-pop. Il rapper si è portato a casa due premi: “British Male Solo Artist” e “British Album of the Year” con "Gang Signs & Prayer". Nella serata del 21 febbraio, il talentuoso artista si è messo in evidenza anche per il freestyle e alcune rime contro il primo ministro inglese Theresa May. Queste le sue parole: "Theresa May, dov'è il denaro per Grenfell? Il governo si è dimenticato di Grenfell, voi criminali e voi che avete avuto la sfrontatezza di chiamarci selvaggi, dovreste fare un po' di galera, dovreste pagare per i danni… dovremmo bruciare le vostre case e poi vediamo come vi comportate". Stormzy ha anche attaccato alcuni membri del parlamento, accusandoli di: “Sniffare cocaina, mentre noi fumiamo solo un po’ di cannabis”. La risposta del portavoce del ministro non si è fatta attendere: "Il primo ministro ha detto più volte che quello che è successo a Grenfell è stata una tragedia inimmaginabile e che non si ripeterà mai più. È determinata a scoprire non solo cosa sia andato storto, ma soprattutto perché le voci della gente di Grenfell sono state ignorate per così tanti anni".

La foto di Rita Ora: collaborazione con Stormzy e Ed Sheeran?

Proprio Ed Sheeran, nonostante la mancata vittoria, ha dedicato parole di stima al rapper e collega che invece ha trionfato: "Quest'uomo stasera ha vinto Best Album e Best Male e nessuno più di lui se li meritava" ha scritto per poi aggiungere: "Sono così felice per il tuo successo man, mi farò una pinta di birra in tuo onore". Oltre ad essere un validissimo musicista, Ed si presenta anche come un uomo sportivo e in grado di affrontare ogni tipo di competizione a testa alta. Nel frattempo, nelle ultime ore, Rita Ora ha postato uno scatto su Instagram insieme a Stormzy e Ed Sheeran. I fan sono letteralmente impazziti sperando in una collaborazione a tre. Ed infatti, nella didascalia dello scatto si legge: "I think this Band could work? Congratulations @stormzyofficial you DON you deserve it all. And Ed everyone knows you’re a legend and congrats on your award too. I love you both very much". Rita si è congratulata con entrambi per i premi ed ha rivelato di "amarli". Inizialmente però, si è domandata: "Pensate che questa band potrebbe funzionare?".

