Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision/ “Non mi avete fatto niente” lascerà il segno? La Maionchi dice che…

Ermal Meta e Fabrizio Moro all'EuroVision Song Contest 2018, "Non mi avete fatto niente" cambierà le sorti della famosa manifestazione musicale? Ecco le ultime.

25 febbraio 2018 Valentina Gambino

Ermal Meta e Fabrizio Moro

E mente RollingStoneItalia parla di Ermal Meta e Fabrizio Moro come i grandi "rivoluzionari" dell'Eurovision in grado di cambiare le cose, Mara Maionchi non è della stessa opinione. La discografica, intervistata proprio dallo stesso portale di musica, spiega: "Non mi riconosco nella frase 'Non mi avete fatto niente', questo bisognerebbe chiederlo al padre della ragazza di Venezia rimasta uccisa dentro il Bataclan (Valeria Solesin, ndr). 'Non mi avete fatto niente' mi è sembrato un modo un po' semplicistico per affrontare l'argomento. Ma il fatto che non ci lasceremo impaurire dagli attacchi terroristici, questo è vero". Ermal Meta e Fabrizio Moro però, grazie allo spiacevole tema, purtroppo fortemente attuale, potrebbero lasciare il segno all'EuroVision. Ermal Meta intanto, parlando dell'arma vincente della sua canzone afferma a 105 Friends: “È il fatto che il testo che arriva su una musica leggera. Quando fai un testo di un certo spessore, che può risultare un po’ pesante, se lo accompagni con una musica “polpettone”, quella al di sotto degli 80 bpm, diventa una palla, musicalmente parlando. Ci sono delle canzoni lentissime molto belle ma è meglio non unire le due cose".

Ermal Meta e Fabrizio Moro: lasceranno il segno?

Ermal sempre tra le frequenze di Radio 105 ha confessato che non aveva intenzione di partecipare a Sanremo avendolo fatto già l'anno precedente ma poi la canzone è arrivata a Claudio Baglioni: "Così abbiamo deciso di regalare una chance in più a questo brano. Come fai dire di no a Baglioni? Anche perché poi ti spara un acuto che ti lacera”. Intervistato da Max Brigante a 105 Mi Casa invece, ha parlato anche di gossip e di tutti i flirt che gli sono stati attributi, tra uomini e donne: da Marco Mengoni, Emma Marrone e perfino Fabrizio Moro. Naturalmente tutti falsi. Meta però, punta in alto e pensa solo alla musica, avendo - peraltro - una fidanzata ufficiale da svariati anni. Prima dell'Eurovision però, il 28 aprile al Forum di Milano: "Non vedo l'ora", dice, "Al Forum sono andato a vedere tanti concerti, mai il mio". E per il futuro? "Finirò gli instore, poi ci sarà l'Eurofestival a Lisbona". Saranno settimane molto impegnative per entrambi, tutti pronti per fare il tifo per loro?

