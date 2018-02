FIORELLA MANNOIA CONCERTO A BRODWAY/ La cantante in tournée negli Stati Uniti con Carlo di Francesco

Fiorella Mannoia concerto a Brodway, l'artista italiana negli Stati Uniti d'America per esibirsi vicino a Time Square. Con lei anche il compagno Carlo Di Francesco, protagonista di un selfie

25 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Per Fiorella Mannoia è stato un vero e proprio successo al Broadway Tall Hall in piena Midtown. La cantante italiana si è esibita venerdì 23 febbraio a fronte della sua tournée negli Stati Uniti d'America. Splendida è stata la presenza di luci, musica, gente che ballava e una grande scenografia in un luogo magico proprio a pochi passi da Times Square. L'artista ha voluto poi dedicare spazio anche alla musica italiana, omaggiando il suo paese. Infatti in questa serie di concerti negli States sta portando brani di grandissimi artisti italiani come Franco Battiato, Lucio Battisti, Lucio Dalla e Mina tra gli altri. Insieme a lei c'era anche il compagno Carlo Di Francesco che è apparso in diversi scatti social insieme alla splendida artista Fiorella Mannoia che ha dimostrato di essere molto apprezzata anche fuori dai confini nazionali e addirittura oltre oceano. Clicca qui per la foto di Fiorella Mannoia con Carlo Di Francesco.

L'ANNO SCORSO SUCCESSO A METÀ AL FESTIVAL DI SANREMO

Fiorella Mannoia nella scorsa edizione del Festival di Sanremo era considerata da tutti come la vincitrice annunciata della kermesse della musica italiana. Il risultato però non è stato quanto atteso visto che la cantautrice si è posizionata seconda dietro al fenomeno dello scorso anno Francesco Gabbani, in grado di vincere con ''Occidentali's Karma''. La splendida canzone ''Che sia benedetta'' ha regalato la possibilità al pubblico di emozionarsi di fronte a una canzone matura e alla voglia di continuare una carriera splendida che non si ferma di certo di fronte a quell'onorevole secondo posto. Fu un peccato per Fiorella Mannoia che non aveva mai vinto in carriera il Festival, ma che fu molto sportiva riconoscendo il grande talento di Francesco Gabbani e parlando sempre molto bene del suo ''avversario''. I due condivisero il podio con Ermal Meta che invece è riuscito a vincere quest'anno col duetto insieme a Fabrizio Moro.

