Rolling Stones, tour europeo "NoFilter"/ Video, annunciate le nuove date: Italia grande assente

Rolling Stones, tour europeo "NoFilter": in un video la band ha annunciato su Facebook le nuove date che infiammeranno l'estate ma l'Italia manca all'appello.

26 febbraio 2018 Emanuela Longo

Rolling Stones, tour europeo "NoFilter"

Lo avevano annunciato con un post su Facebook meno di 24 ore fa e i Rolling Stones hanno mantenuto la promessa. "Non ci fermiamo, non abbiamo ancora finito", aveva detto Keith Richards, ritenendo ancora prematuro uno stop della band. E così è stato: tramite la seguitissima pagina social, questa mattina sono state annunciate le nuove date del tour europeo NoFilter che vedrà impegnati Jagger, Richards e soci in giro per il Vecchio Continente, da Dublino a Varsavia, per l'intera stagione primaverile e poi estiva. Grande assente, però, l'Italia, dove i Rolling Stones hanno suonato lo scorso 23 settembre infiammando Lucca. La ghiotta occasione era stata rappresentata dal Lucca Summer Festival che aveva visto il concerto speciale della band e proprio questa potrebbe essere la giustificazione alla mancata presenza del nostro Paese nella lista delle città scelte per la continuazione del NoFilter Tour. Nonostante questo, però, in tanti hanno segnalato come i Rolling Stones abbiano comunque bissato la loro presenza in Germania ed in Francia scegliendo tuttavia città differenti. Per il momento, dunque, non sono previste date italiane anche se per i fan nostrani l'occasione per rivedere band capitanata da Mick Jagger potrebbe coincidere con una visita in una delle tappe europee scelte per il tour, in partenza proprio dal Croke Park di Dublino il prossimo 17 maggio.

ROLLING STONES, LE DATE DEL TOUR EUROPEO NOFILTER

I Rolling Stones hanno puntato su una comunicazione immediata ed al passo con i tempi, ovvero un video su Facebook, per annunciare le nuove date del tour europeo NoFilter che infiammerà ben 11 tappe nei prossimi mesi. Nel video vengono riassunte le esibizioni sul palco con le immagini delle città toccate sulle note di "Paint It Black", "Satisfaction" e "Doom and Gloom". Si parte da Dublino il 17 maggio, per poi toccare il 22 Londra, quindi giugno con un fittissimo calendario di date: il 5 a Manchester, il 9 a Edimburgo, il 15 a Cardiff, il 19 Twickenham, il 22 a Berlino, il 26 a Marsiglia, il 30 a Stoccarda. Due date anche a luglio, rispettivamente il 4 e l'8 a Praga e infine a Varsavia. Come dicevamo, manca all'appello l'Italia nonostante in Germania e in Francia lo spettacolo sarà rinnovato. Lo scorso anno, infatti, i Rolling Stones si esibirono a Monaco e ad Amburgo, mentre oltralpe si tennero ben due concerti a Parigi. Chissà se il calendario oggi annunciato si arricchirà di altre date anche per il mese di luglio, magari con qualche importante tappa italiana.

