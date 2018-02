JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / L'emozione per l'arrivo di un'altra sorellina ma sull'amore...

Justin Bieber e Selena Gomez fanno molta attenzione a non comparire insieme in foto ufficiali, come confermato dagli scatti delle nozze giamaicane di Jeremy.

Justin Bieber è felice ed emozionato: è lui stesso a confessarlo, postando sul suo seguitissimo profio Instagram una foto nella quale appare in compagnia del padre Jeremy nel giorno delle nozze con la fidanzata Chelsey Rebelo. La coppia si è unita in matrimonio a Montego Bay in Giamaica ed è balzato subito all'occhio il fatto che il tema fossa il rosa. Lo stesso sposo indossava scarpe rosa mentre al testimone Justin era il papillones ad essere dal colore scelto dalla coppia. Per quale motivo proprio il rosa? La ragione è presto spiegata sia dagli sposi che dalla stesosa star canadese: la neo-sposa è in attesa di una bella bambina. La famiglia Bieber si allarga e il cantante fatica a nascondere la propria gioia, scrivendo: "Congrats on ur wedding and ur new baby". Si tratta del quarto figlio di Jeremy, che dopo Justin (avuto giovanissimo) ha avuto anche Jazmyn, 9 anni, e Jaxon, 8 anni. Tutti nomi che iniziano cpon la lettera J e che quasi sicuramente ritroveremo anche nella piccola in arrivo.

Justin Bieber e Selena Gomez: il rapporto è ancora top secret

Le foto ufficiali delle nozze del padre di Justin Bieber sono state pubblicate nei giornali e in molti profili della famiglia Bieber. Eppure da ognuna di esse manca un invitato che era presente in Giamaica: si tratta di Selena Gomez che ha accompagnato il suo fidanzato in questo viaggio, come confermato dagli scatti dei paparazzi. La coppia d'oro della musica americana però continua a mantenere vivo il proprio desiderio di privacy: in passato la troppa esposizione mediatica era stata una delle cause di crisi per loro ma questa volta entrambi sono ben consapevoli di ciò che vogliono: un rapporto serio e duraturo, nel quale dimostrare la propria maturazione, magari in vista di un matrimonio futuro. Justin Bieber ha molto da farsi perdonare ma fino ad oggi sembra seguire la giusta strada: riuscirà a farsi ricredere anche dalla madre di Selena?

