LIAM GALLAGHER CONCERTO A MILANO/ Dopo il successo meneghino spera di replicare a Padova

Liam Gallagher concerto a Milano: dopo il successo meneghino spera di replicare stasera a Padova, si esibirà infatti al Gran Teatro Geox. Grande attesa per l'evento in Veneto.

27 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Liam Gallagher concerto a Milano - La Presse

Torna in concerto Liam Gallagher e lo fa al Gran Teatro Geox di Padova, pronto a conquistare il palcoscenico dopo che ieri ha conquistato Milano. Riproporrà diverse canzoni del suo repertorio, unite a quelle degli Oasis di cui fino a poco tempo fa era il frontman. C'è grande attesa in tutto il Veneto con diversi post sui social network che dimostrano anche i momenti di attesa vissuti dal pubblico. Sicuramente poi sempre sui social sarà interessante seguire la serata con Liam Gallagher protagonista. La scaletta dovrebbe ripercorrere quella vista ieri sera al Fabrique di Milano, eccola di seguito: Rock 'n' Roll Star (Oasis), Morning Glory (Oasis), Greedy Soul, Wall of Glass, Paper Crown, Bold, For What It's Worth, Some Might Say (Oasis), Slide Away (Oasis), Come Back to Me, You Better Run, Universal Gleam, Be Here Now (Oasis)e Wonderwall (Oasis) Bis: Cigarettes & Alcohol (Oasis) e Live Forever (Oasis)

ALLA CONQUISTA DI MILANO

È stato un vero e proprio successo quello di Liam Gallagher alla conquista di Milano. Il noto cantautore inglese classe 1972 ha sbancato al Fabrique ieri sera portando un mix tra il suo nuovo repertorio e quanto cantato negli anni con gli Oasis. Sicuramente però l'attenzione era soprattutto incentrata sui brani dal nuovo album As You Were anche se risentire la canzoni degli Oasis non è dispiaciuto al pubblico, conscio della situazione difficile di Liam Gallagher con il fratello Noel. Aveva ribadito all'uscita dell'album che sarebbe stato un pugile che sale sul ring e così è stato perché gli è bastato davvero poco tempo per conquistare tutti con la sua musica e una voglia di divorarsi il palcoscenico al di fuori del comune. Un ritorno emozionante che apre una nuova carriera per l'artista inglese che ora è consapevole delle sue potenzialità anche da solo.

