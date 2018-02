Justin Bieber e Selena Gomez / La coppia è finalmente pronta alla convivenza?

Justin Bieber e Selena Gomez si preparano alla convivenza? Il loro rapporto sembra procedere per il meglio, come confermato dagli scatti pubblicati dalla rivista Chi.

28 febbraio 2018

Le foto che ritraggono Justin Bieber e Selena Gomez insieme alle nozze del padre di lui in Giamaica sono finalmente arrivate anche nei settimanali italiani. La rivista Chi ha infatti pubblicato la loro immagine paparazzata in occasione del lieto evento al quale entrambi hanno partecipato, anche se la coppia ha evitato di apparire insieme nell'album ufficiale del matrimonio. Tra baci romantici e carezze davanti alla famiglia Bieber al gran completo, gli Jelena dimostrano di avere preso seriamente il loro rapporto e di non voler commettere gli stessi errori del passato. La troppa esposizione mediatica aveva rappresentato uno dei principali problemi della loro relazione che ora appare sui binari giusti: a confermarlo arrivano anche alcune notizie rivelate da una fonte vicina alla coppia. Da quanto rivelato a Hollywood Life, Justin e Selena sanno bene che ci sono continue speculazioni intorno a loro e sanno bene come gestire la situazione: "La loro relazione è molto importante per loro e i loro valori sono tradizionali a partire dalla famiglia e dai bambini. Per questo vogliono essere sicuri di avere una vita stabile insieme".

Justin Bieber e Selena Gomez: i nuovi impegni della coppia

Insieme alle questioni relative alla vita privata di Justin Bieber e Selena Gomez, che sembrano uniti come mai accaduto in passato, anche gli impegni professionali della coppia sono oggetto di grande interesse da parte dei fan. Il 2018 sarà un anno molto importante per la star della Disney che presenterà il suo nuovo album: mancano, infatti, solo pochi dettagli al lancio, motivo per cui Selena è attualmente impegnata in studio di registrazione. Non è da meno Bieber, che sembra pronto a presentare il nuovo singolo mentre sull'album non c'è ancora nulla di ufficiale sebbene i rumors indichino anche in questo caso un'imminente uscita. L'artista canadese registrerà inoltre un marchio di abbigliamento con il suo secondo nome, Drew, che proporrà maglie, vestiti, pantaloncini, canottiere, gonne, giacche e molto altro.

