JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / La preoccupazione del cantante per la salute della fidanzata

Justin Bieber sostiene Selena Gomez in questa fase difficile della sua vita, in cui deve affrontare diversi problemi sia a livello professionale che personale.

03 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

La salute di Selena Gomez preoccupa Justin Bieber, che intende supportarla anche in questa fase frenetica della sua vita e della sua carriera. L'attrice texana, che in estate si è sottoposta ad un trapianto di rene per sconfiggere la lupus, non sta bene a causa dei troppi impegni professionali e di scontri in famiglia a causa del suo ritrovato amore. Per questo motivo ha deciso di isolarsi per due settimane dal mondo esterno, entrando in una clinica nella quale ha potuto prendere una boccata d'ossigeno, dedicandosi allo sport, alla buona alimentazione e soprattutto alla meditazione. Tale periodo di pausa è già terminato e, come riporta Hollywood Life, la stella della Disney ha già fatto ritorno a casa dopo avere recuperato le forze: qui ha trovato Bieber pronto ad accoglierla, regalandole quella giusta dose di serenità e tranquillità di cui lei a bisogno. Il loro rapporto prosegue dunque per il meglio a discapito delle voci di crisi e proprio il canadese ha deciso di consigliare all'amata la strada giusta da seguire per evitare di perdere il contatto con la realtà.

Justin Bieber sta vicino a Selena Gomez, aiutandola a superare questo periodo di stress. La cantante è infatti impegnata nel completamento del suo nuovo album, in uscita nei primi mesi del 2018, ma ha accettato anche di fare da testimonial ad importanti brand della moda quali Pantene e Puma. A ciò vanno aggiunti i problemi personali, causati dai continui scontri in famiglia, soprattutto con la madre Mandie, per nulla disposta ad accettare il ritorno di fiamma con Bieber. Per evitare che le eccessive tensioni sfocino in una vera depressione, il cantante canadese le avrebbe quindi consigliato di vivere alla giornata con maggiore calma. Spiega una fonte a Hollywood Life: "Bieber ha consigliato a Selena di rallentare i ritmi lavorativi, di vivere le cose con maggiore calma. Justin ha paura che i troppi impegni di lavoro possono mettere a rischio la sua salute. Per questo ha consigliato alla fidanzata di concentrasi su un nuovo hobby creativo, magari la pittura o la scultura".

