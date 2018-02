Lady Gaga/ La fibromialgia la blocca: annullati dieci concerti

Lady Gaga di nuovo in ginocchio per via della fibromialgia. I dolori la bloccano ancora e la costringono ad annullare gli ultimi dieci concerti europei

03 febbraio 2018 Redazione

Lady Gaga

Sono ore concitate queste per i fan di Lady Gaga che si troveranno costretti non solo a rinunciare al loro atteso concerto ma anche a stringere i denti sperando che la loro beniamina possa tornare quella di un tempo. Per colpa dei continui dolori e della sua fibromialgia, Lady Gaga è di nuovo in ginocchio e questo significa che si è trovata costretta nuovamente a mettere la musica in secondo piano. Come lei stessa ha spiegato in un tweet è un momento in cui la sua salute viene prima di tutto e questo significa che si è trovata costretta ad annullare le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di "forti dolori", gli stessi che hanno "influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo". Già nelle scorse settimane è venuto alla luce il fatto che la star, al secolo Stefani Germanotta, 31 anni, soffre di fibromialgia e questo significa che a causa di questa sindrome reumatica va incontro ad una serie di dolori muscolari.

CANCELLATE LE ULTIME DIECI DATE DEL TOUR EUROPEO

Già le prime date del tour europeo erano slittate per lo stesso motivo e adesso è successo lo stesso con le ultime dieci. La cantante avrebbe dovuto esibirsi proprio in questi giorni a Londra e poi a Manchester, prima di proseguire nelle altre tappe europee ma con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che, purtroppo, non sarà così. Nel comunicato si legge: "La scorsa notte, con il forte sostegno del suo team di medici, Lady Gaga ha preso la difficile decisione di interrompere le esibizioni [...] E' estremamente dispiaciuta e profondamente rattristata dal fatto che non possa esibirsi per i suoi fan europei che hanno aspettato con tanta pazienza". I dottori che si stanno occupando di lei stanno facendo tutto il necessario affinché la star possa tornare ad esibirsi per i suoi fan ma al momento questa è l'unica decisione possibile. Le date saranno recuperate? I fan avranno davvero ancora modo di rivederla in europa?

