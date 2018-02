Spice Girls tornano insieme/ Accordo da 11 milioni di euro per la reunion: il video del momento storico

Spice Girls: la girl band tornerà insieme a circa dieci anni dalla loro ultima reunion. Accordo da 11 milioni di euro per Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Melania C.

03 febbraio 2018 - agg. 03 febbraio 2018, 10.31 Fabio Morasca

Reunion delle Spice Girls (Web)

Qualche ruga in più, qualche bambino (anche in braccio), ma il loro stile e la loro musica è ancora un ricordo indelebile nella mente e nel cuore dei fan. La girl band per eccellenza si prepara a tornare proprio nel 2018 e dopo aver spazzato via le ultime resistenze, finalmente ieri sono arrivate sui social le prime foto che mostrano insieme Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Melania C.. Le Spice Girls sono pronte a tornare sul palco all'epoca dei social confermando che questo è l'anno delle donne e del "girl power" che la stessa Geri Halliwell lancia sui social postando prima la foto della reunion e poi un piccolo video girato per l'evento (che potete vedere cliccando qui). Proprio postando questi pochi frame in bianco e nero, Geri Halliwell scrive su Instagram repostando Victoria Beckham: "Monty met the girls today #nevergiveuponthegoodtime Love you ladies #spiceupyourlife#girlpower". Le cinque ragazze sono felici e pronte a lanciare il nuovo loro lavoro in versione band e i fan sono tornati indietro di sei anni quando si riunirono per la loro ultima esibizione dal vivo in gruppo. (Hedda Hopper)

VICTORIA BECKHAM CI HA RIPENSATO?

Le Spice Girls sono pronte per la seconda reunion della loro carriera. La girl-band composta da Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Melania C., stando a quanto pubblicato da The Sun, avrebbero trovato un accordo per realizzare una serie di nuovi progetti che frutterebbe loro una cifra vicina alle 10 milioni di sterline (pari a circa 11 milioni di euro) a testa. L'ultima volta che le Spice Girls si riunirono per esibirsi pubblicamente avvenne nel 2012, quando la girl-band si esibì alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra, cantando due tra loro hit più famose: Wannabe e Spice up your life. La più perplessa riguardante la nuova reunion, stando alle indiscrezioni, era stata Victoria Beckham. La moglie dell'ex calciatore David Beckham, infatti, non aveva alcuna intenzione di partecipare al nuovo progetto attivamente come cantante. La Posh Spice è stata accontentata in questa richiesta: in breve, Victoria Beckham non canterà ma si limiterà sostanzialmente ad apparire.

LA PRIMA REUNION DELLE SPICE GIRLS NEL 2007

La reunion delle Spice Girls era data praticamente per irrealizzabile proprio per la ferma presa di posizione di Victoria Beckham ma, stando alla fonte del tabloid britanico The Sun, la trattativa avrebbe dato i propri frutti. Sempre per quanto riguarda questa nuova reunion, per ora, non sarebbero previsti nuovi concerti. I nuovi progetti delle Spice Girls, infatti, riguarderebbero più che altro la televisione. Sarebbe in programma, inoltre, anche la pubblicazione di una nuova raccolta di successi. Ricordiamo che la prima vera reunion delle Spice Girls avvenne nel 2007 anche se la band, in passato, non aveva ufficializzato lo scioglimento. Nel 2007, le Spice Girls pubblicarono un greatest hits e si esibirono nel The Return of the Spice Girls Tour, una tournée che le vide esibirsi in ben 47 concerti. Nel 2010, invece, le Spice Girls vinsero un Brit Award nella categoria speciale Miglior performance ai Brit Awards degli ultimi 30 anni". L'ultimo album pubblicato dal gruppo rimane il greatest hits del 2007.

© Riproduzione Riservata.