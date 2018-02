Calcutta, Pesto / Chi è? Il cantautore a Quelli che il calcio con il suo nuovo singolo

Calcutta: a Quelli che il calcio, programma di Rai 2 condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran, il cantautore laziale presenterà il suo ultimo singolo intitolato Pesto.

04 febbraio 2018 Fabio Morasca

Calcutta a Quelli che il calcio (Web)

Calcutta sarà l'ospite musicale della prossima puntata di Quelli che il calcio, il programma di Rai 2 condotto da Luca e Paolo con la partecipazione di Mia Ceran, in onda ogni domenica pomeriggio. Il cantautore di Latina presenterà al pubblico di Rai 2 il suo ultimo singolo che si intitola Pesto. Per Calcutta, si tratterà della prima esibizione di televisione con il suo nuovo singolo, disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica a partire dalla scorso 2 febbraio. Per il cantautore 29enne, non si tratterà della prima volta come ospite a Quelli che il calcio: nella puntata andata in onda il 18 settembre 2016, infatti, Calcutta presenziò in studio, esibendosi con il singolo Oroscopo, realizzato con la partecipazione dei produttori Takagi & Ketra. Per quanto riguarda la carriera del cantautore laziale, Calcutta ha raggiunto il successo con l'album Mainstream dal quale sono stati estratti singoli di successo come Cosa mi manchi a fare, Frosinone, Gaetano e Del verde.

CALCUTTA E LE COLLABORAZIONI CON J-AX, FEDEZ E FRANCESCA MICHIELIN

Dopo il precitato singolo Oroscopo, Calcutta ha collaborato come autore con artisti italiani del calibro di J-Ax e Fedez (per le canzoni Milano intorno e Allergia, contenute nell'album Comunisti col Rolex), Francesca Michielin (per le canzoni Io non abito al mare, Tropicale, La Serie B e Tapioca, contenute nell'album 2640), Nina Zilli (Mi hai fatto fare tardi, singolo apripista dell'album Modern art). Nel dicembre del 2017, a più di un anno di distanza dall'ultimo singolo pubblicato, Calcutta ha rilasciato il singolo Orgasmo. Ora è arrivata la volta del singolo Pesto. Per quanto riguarda le certificazioni, Calcutta ha vinto il Disco D'Oro per i singoli Cosa mi manchi a fare, Frosinone e Gaetano e il Disco di Platino per il singolo Oroscopo. L'album Mainstream è stato nominato per il premio Targa Tenco nella categoria Album dell'Anno così come le canzoni Cosa mi manchi a fare, Frosinone e Oroscopo sono state candidate nella categoria Canzone Singola. Nel 2012, Calcutta ha pubblicato l'album Forse....

