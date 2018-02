Justin Timberlake, Super Bowl 2018/ Si esibirà nell'halftime show

Justin Timberlake si esibirà nell'halftime show al Super Bowl 2018. L'evento sportivo più seguito in America vedrà l'ex leader degli 'N Sync sul palco con i suoi più grandi successi

04 febbraio 2018 Alberto Graziola

Super Bowl 2018, Justin Timberlake nell'halftime show [Logo]

Domenica 4 febbraio 2018 andrà in onda il Super Bowl 2018. Si tratta della finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Negli Stati Uniti è uno degli eventi sportivi più seguiti con decine di milioni di spettatori pronti a godersi la partita. Il successo è tale che gli sponsor hanno un valore altissimo e poter apparire in tv, durante l'evento, raggiunge accordi stellari. Le pubblicità si assicurano, infatti, uno share elevato e una promozione altissima. C'è anche molta cura e attenzione per il programma (solitamente una serie tv) che andrà in onda dopo il Super Bowl perché, solitamente, può contare sul traino dei dati precedenti di coloro che hanno assistito al match sportivo. Ma, grande rilevanza ha anche l'halfime, l'intervallo tra i due tempi, che prevede un'esibizione musicale di circa quindici minuti. Quest'anno è il turno di Justin Timberlake.

JUSTIN TIMBERLAKE PER L'HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL 2018

Sarà Justin Timberlake l'artista che si esibirà al Super Bowl 2018. Il cantante eseguirà molto probabilmente un medley dei suoi più grandi successi come solista e approfitterrà dell'attenzione mediatica per promuovere anche il suo ultimo disco, Man of the woods, uscito (guarda caso) proprio oggi, 2 febbraio 2018, due giorni prima dell'evento sportivo. L'album è stato anticipato da tre singoli, Filthy, Supplies e Say Something. Nella sua carriera solista, dopo aver abbandonato gli 'N Sync, ha potuto conquistare le classifiche internazionali grazie a hit come "Cry me a river", "Senorita", Sexyback", "What Goes Around... Comes Around", Suit & Tie (ft. Jay-Z) e "Mirros", abbandonando i panni del leader di una boyband per poter andare alla ricerca di un sound e di un'immagine più matura e ricercata, con una credibilità propria. Man of the woods è il suo quinto album in studio, uscito a distanza di quasi cinque anni da The 20/20 Experience 2 of 2, rilasciato, invece, nel 2013.

L'IN BOCCA AL LUPO DI JESSICA BIEL

A dare il suo particolare incoraggiamento a Justin Timberlake, grande protagonista dell'halftime show del Super Bowl 2018, è stata la moglie Jessica Biel, poche ore fa su Instagram. L'attrice - in occasione del 37esimo compleanno del suo Justin - a margine di una foto che li ritrae insieme, ha scritto:"Un'immagine che dice quanto mille parole. E grazie a Dio perché non ci sarebbero abbastanza parole per esprimere tutto il mio amore e il mio rispetto per te". Poi ha aggiunto:"Ti auguro un'annata spettacolare. Sono così fiera di tutto quello che stai facendo e di tutto quello che farai. E in più sei un sexy papà. Un papà ninja che fa lavare i denti ai bimbi, un Jedi nel metterli a letto, sai farti rispettare, un papà SUPER SEXY. E io ti amo, e sono qui, al tuo fianco, la tua fan numero uno. Buon compleanno, mio amato. E spacca tutto al Super Bowl questo weekend". (agg. di Dario D'Angelo)

I CANTANTI CHE SI SONO ESIBITI NELLE PRECEDENTI EDIZIONI

Non solo gli spot e i programmi in onda al termine della finale della National Football League. A godere del successo mediatico del Super Bowl sono anche gli artisti che vengono invitati e scelti per esibirsi nello show dalla durata di circa 15 minuti. Negli ultimi anni, per loro, l'ingaggio è gratuito, proprio per via dell'immensa esposizione. Molti i nomi di richiamo che si sono esibiti negli scorsi anni. Nata come tradizione nel 1967, ha visto, nel corso dei decenni, artisti importantissimi salire sul palco, da Michael Jackson agli U2, da Madonna a Bruno Mars. Nel 2017 è toccato a Lady Gaga con un medley dei suoi più grandi successi ("Poker Face", "Born This Way", "Telephone", "Just Dance", "Million Reasons" e "Bad Romance"), nel 2016 i Coldplay con "Yellow", "Viva la Vida", "Paradise", "Adventure of a Lifetime", "Uptown Funk" (Mark Ronson & Bruno Mars), "Formation" (Beyoncé), "Crazy In Love"/"Uptown Funk" (Beyoncé, Bruno Mars) "Clocks","Fix You"/"Up & Up" (Beyoncé e Bruno Mars). Fumettoso e colorato quello del 2015 con Katy Perry mattatrice assoluta grazie ai suoi tormentoni ("Roar", "Dark Horse", "I Kissed a Girl", "Teenage Dream", "California Gurls", "Get Ur Freak On" ( con Missy Elliott), "Work It", "Lose Control" e "Firework".

COME VEDERE IL SUPER BOWL

Come detto il Super Bowl 2018 è un appuntamento imperdibile non soltanto per gli appassionati del campionato NFL ma anche per quelli dei grandi show in generale. Ma qui in Italia come faremo a gustare tutte le fasi di questo appuntamento eccezionale? Il Super Bowl 2018 verrà trasmesso a partire dalla mezzanotte di domenica 4 febbraio su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky, anche se il calcio d'inizio avverrà quando in Italia saranno già le 00:30 di lunedì 5 febbraio. I momenti salienti - sportivi e musicali - saranno disponibili anche in diretta streaming grazie al servizio Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e pc per gli abbonati. La diretta sarà visibile anche su Premium Sport.

