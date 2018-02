JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Presto in arrivo il nuovo singolo: si intitolerà 'Hard 2 Face Reality'

Buone notizie per i fan di Justin Bieber che molto presto avranno modo di ascoltare il nuovo singolo del loro artista preferito, la cui uscita è prevista per febbraio.

06 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

La vita privata di Justin Bieber continua ad incuriosire i suoi milioni di fan sparsi in ogni parte del mondo. Il cantante ha ripreso a fare coppia fissa con Selena Gomez fin dallo scorso autunno e la coppia appare molto unita, affrontando insieme un periodo particolarmente difficile per la stella della Disney. Secondo quanto riportato da E!News e poi da altre testate americane, Selena sta vivendo una fase complessa della sua vita, sia per i tanti impegni lavorativi che per i continui scontri con la madre che le stanno procurando grande stress. Per questo ha deciso di allontanarsi da tutto e tutti per circa due settimane e di recarsi in una clinica newyorkese nella quale dedicarsi allo sport, alla cucina sana ma anche alla meditazione e alla terapia. Una decisione che Justin ha supportato e che sembra avere dato i suoi frutti: Selena ha infatti fatto ritorno a casa a Los Angeles e appare nuovamente sorridente in compagnia del suo compagno, negli ultimi scatti 'rubati' tra fine gennaio e inizio febbraio.

Justin Bieber pronto per un nuovo singolo

Ma non è solo la relazione con Selena Gomez ad essere oggetto di interesse tra i fan di Justin Bieber. Da qualche giorno, infatti, è balzata alle cronache la notizia secondo la quale l'artista canadese sarebbe nuovamente impegnato in studio di registrazione per un nuovo attesissimo album. La notizia, ufficializzata da Luis Fonsi in occasione delle premiazioni dei Grammy Awards 2018, non ha trovato nessuna conferma da parte dell'entourage di Bieber ma un nuovo indizio sembra portare comunque in questa direzione. Poo Bear ha ammesso che questo mese uscirà un nuovo singolo dell'idolo delle teenagers nato dalla collaborazione con Jay Electronica. Quella che potrebbe essere una delle hit del 2018 si intitolerà 'Hard 2 Face Reality' e potrebbe proprio essere il primo singolo di un nuovo progetto discografico. L'attesa delle Beliebers è altissima, ma per conoscere la data di uscita sarà necessario pazientare ancora un po'...

© Riproduzione Riservata.