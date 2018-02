Pagelle Sanremo 2018/ I voti ai cantanti in diretta live: i Top e i Flop della prima serata

06 febbraio 2018

ANNALISA - Il mondo prima di te - Per la quarta volta al festival, vestitino da scolaretta sexy. Canzone tipicamente da Sanremo degli ultimi anni, cioè per intendersi stile Amici, Annalisa fa fatica ad adattarsi vocalmente alle aperture melodiche di un brano innocuo, dalla melodia che si dimentica subito. Nel finale la voce si scalda e prende meglio le note alte, peccato che il brano è già finito. Voto: 6-

RON - Almeno pensami - Un inedito assoluto di Lucio Dalla si candida già in anticipo alla vittoria e l’attesa non è delusa. Solo l’amico Ron poteva prendersi la responsabilità non da poco di interpretarlo. Brano delizioso tipico dello stile del musicista scomparso, delizioso,raffinato notturno, con la malinconia e l’ironia che hanno sempre caratterizzato Dalla. Bravo Ro, immenso Dalla. Voto 8

The KOLORS - Frida (mai mai mai) - Dopo un inizio festival elegante, spazio ai giovani. I Kolors si esibiscono in un brano ritmato e allo stesso tempo sguaiato, tutto basato sulla ritmica jungle e poca melodia. Ma va bene così. Voto: 6

MAX GAZZE’ – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno - Accolto con grande entusiasmo l’eclettico cantautore romano si propone nell’ennesima trasformazione artistica con un brano che sa di opera. Peccato per la terribile pronuncia che ancora non ha saputo educare, con la ss doppia alla Jovanotti. Brano tutto uguale, senza sorprese, senza anima soprattutto per i limiti vocali del nostro, che nelle note alte stona in maniera inascoltabile. Tedioso. Voto: 5

