JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Archiviate le voci di crisi: "La loro relazione è molto speciale"

Justin Bieber e Selena Gomez sono felici e innamorati e sono stati avvistati nuovamente insieme dopo diverse settimane di silenzio. E per una fonte "la relazione è molto speciale"

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Le voci di crisi tra Justin Bieber e Selena Gomez si erano diffuse nelle prime settimane del 2018 a causa dell'assenza di foto che ritraevano la coppia insieme: lui si era diretto alle Maldive insieme alla madre ma era apparso fin da subito evidende che che la cantante texana non era insieme a loro. Il motivo di tale assenza è stato chiarito solo qualche giorno fa: Selena, stressata a causa dei tanti impegni lavorativi e degli scontri in famiglia, aveva deciso di entrare in una clinica di riabilitazione a New York nella quale aveva potuto dedicarsi alla meditazione, alla terapia e al sano sport. Una scelta che lo stesso Bieber aveva sostenuto, restando vicino all'amata in tutto il suo percorso. Al termine di tale periodo lontano dai clamori mediatici, la stella della Disney ha fatto ritorno a Los Angeles e fin da subito è stata sorpresa in compagnia del suo attuale fidanzato. Da qualche passeggiata per le vie della città fino alla solita partita di hockey, i due fidanzatini d'America appaiono inseparabili come non mai...

Justin Bieber e Selena Gomez uniti più che mai

Justin Bieber e Selena Gomez sono ancora felici e innamorati. A confermarlo, oltre ai recenti scatti della coppia, è arrivata anche la dichiarazione di una fonte dell'artista canadese alla rivista People. In una intervista, infatti, questa persona ha confermato come tutto sia diverso questa volta e la relazione stia proseguendo per il meglio: "La loro relazione è molto speciale. Sono entrambi cambiati, le loro vite sono così diverse e sembra davvero che le cose potrebbero funzionare alla grande questa volta. Justin si è reso conto che doveva cambiare, ha cercato aiuto e sta andando molto bene". Anche Selena è cambiata e maturata: "Lo stesso per Selena Gomez che quando non si sente bene, cerca aiuto. Sono entrambi estremamente maturati. Justin è di grande aiuto per Selena che prova a stare meglio. Entrambi sono ora felici di tornare a Los Angeles.

