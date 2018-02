La canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro copiata?/ "Non mi avete fatto niente" vs "Silenzio" (Sanremo 2018)

La canzone "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro somiglia al pezzo "Silenzio" di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali presentato a Sanremo Giovani 2016.

Ieri sera, i favoritissimi, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno presentato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2018 il brano “Non mi avete fatto niente”. Al termine della prima serata il sito altrospettacolo.it ha segnalato che il brano sanremese dei due artisti è molto simile, soprattutto nella parte del ritornello, a “Silenzio” presentata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di Sanremo Giovani per il Festival del 2016. “Silenzio” nel ritornello recita: “Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente”. Molto simile al ritornello cantato da Ermal Meta e Fabrizio Moro: “Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente”. Ad accumunare i due brani anche Andrea Febo, co-autore con Meta e Moro di “Non mi avete fatto niente”, che ha firmato “Silenzio” per Calvani e De Pascali. La presenza dello stesso autore dovrebbe evitare accuse di plagio, ma è la diffusione di “Silenzio” che potrebbe dare problemi a Ermal Meta e Fabrizio Moro.

IL REGOLAMENTO DI SANREMO

“Tutte le canzoni dovranno essere nuove. (…) È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano”, si legge nel regolamento di Sanremo. Nel caso “Silenzio” risultasse regolarmente eseguita davanti a un pubblico, il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro dovrebbe essere squalificato dalla gara del festival di Sanremo 2018. Durante il Dopofestival è stato fatto sentire il brano cantato da Calvani e Gabriele De Pascali, intanto la pagina del sito della RAI su cui era possibile ascoltare l’audio di “Silenzio” è irraggiungibile. Sui social i fan di Ermal Meta e Fabrizio Moro prendono le loro difese: “Se mi squalificano @MetaErmal e @FabrizioMoroOff veramente non ho più motivi per guardare #sanremo2018” e “#Sanremo2018 mi dispiacerebbe se Ermal Meta e Fabrizio Moro venissero squalificati perché di questi tempi abbiamo bisogno di una canzone come questa e soprattutto cantata da due artisti seri come loro”.

