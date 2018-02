Pagelle Sanremo 2018/ Voti ai cantanti in diretta live: i Top e i Flop della seconda serata

Pagelle Sanremo 2018, seconda serata del Festival di Baglioni: i voti dei cantanti, i giudizi sui conduttori e l'analisi dei primi 4 giovani delle Nuove Proposte in gara

07 febbraio 2018 Paolo Vites

Pagelle Festival di Sanremo 2018, seconda serata

BIAGIO ANTONACCI - Ospite numero tre, Biagio Antonacci predicatore anti social non ce lo aspettavamo e avremmo onestamente non voluto vederlo, invitandoci a suonare il citofono invece di inviare messaggini. Vabbè, peggio della predica è il melenso duetto con Baglioni, anche questo introdotto da un predicozzo: cantiamola volendoci bene. Love is love. Voto: 5

ELIO E LE STORIE TESE – Arrivedorci - A un secondo ascolto il brano di addio o di arrivederci poco importa degli Elii appare ancor più fastidioso nella sua presunzione di apparire autoironico, cosa che non riesce per nulla, anzi. Se voleva commuovere, non ci riesce, se voleva dire noi siamo stati i migliori ci riesce invece, ma solo per loro. Voto: 5

PIPPO BAUDO - D’altro canto se Berlusconi è ancora in politica, perché Pippo Baudo non può tornare sul palco di Sanremo, 50 anni dopo la sua prima volta? Si diceva moriremo democristiani, ma qui siamo stiamo parlando di “immortali”. Nonostante l’età Pippo non ha perso un’oncia della sua verve e anche della sua simpatica presunzione, mettendosi come un prete sul pulpito a raccontare i suoi 50 anni di Sanremo. Si vanta delle sue scoperte artistiche, tiene un comizio vero e proprio, sottolinea di detenere il record degli ascolti di Sanremo e gli ospiti che ha invitato al festival (“Io ho ospitato Madonna, io ho portato Bruce Springsteen”). Alla fine sembra anche un discorso funebre a se stesso. In fondo la storia della tv siamo noi e Pippo Baudo. Voto: 6/7

DIODATO E ROY PACI – Adesso - Diodato conferma quanto di buono avevamo già detto di lui, voce davvero notevole, maturità espressiva nonostante la giovane età, Roy Pace anche, un paio di interventi di tromba che nulla tolgono e nulla danno al brano. Voto: 6,5

IL VOLO – L’esibizione del trio inizia in scioltezza con il classico operistico Nessun dorma. Esecuzione di grande classe, pubblico esultante. Quindi si dedicano al tributo: 50 anni fa esatti, era il 1968, Sergio Endrigo vinceva meritatamente il suo unico festival di Sanremo. Viene omaggiato dal trio di tenori, il brano, bellissimo, è Canzone per te. Si unisce a loro anche Baglioni che non sfigura. L’esecuzione imponente, giusto tributo a uno dei giganti della canzone italiana. Voto: 8

LE VIBRAZIONI – Così sbagliato - Cantare canta male anche nella seconda serata per cui il problema del frontman delle Vibrazioni non è il rodaggio, è proprio un problema suo. Un lamento. Voto: 5

MICHELLE HUTZINKER - Dopo il buon rodaggio della prima sera Michelle prende decisamente in mano il bastone della conduzione: spontanea, simpatica, non prende papere, è sempre a suo agio a differenza dei suoi due impalati colleghi. Piacevolissimo lo sketch iniziale con la canzone di Biancaneve in cui prende brillantemente in giro Baglioni. Per non dire di “favina” a cui fa fare proprio la figura del palo della luce. Canta bene, si diverte davvero insomma una perfetta maestra per bambini, che non si prende mai sul serio. Voto: 8

Le nuove proposte

LORENZO BAGLIONI – Il congiuntivo - Il nuovo Gabbani? L’intenzione probabilmente era quella, la canzone che prende in giro tutti e tutto, peccato che Gabbani aveva anche una melodia vincente e irresistibile. L’ex professore di matematica al suo debutto musicale appare invece come appunto un professore: pedante e noioso. Musicalmente un brano che si perde fra altri centomila. Voto 5

ALICE CAIOLI – Specchi rotti - Brano che assomiglia a quelli della fucina di Amici, una EmmaMarrone meno sguaiata ma non lascia traccia. Voto: 5

Giulia Casieri – Come stai - Un bel testo, un bel personaggio. Un bel sound pop-funk su cui la ragazza tiene ottimamente il ritmo. Black music dalla Sicilia. Con un po’ di rodaggio vocale potrebbe diventare qualcuno. Voto: 6,5

MIRKOEILCANE – Stiamo tutti bene - Un rap? Una poesia recitata? Boh. Davvero non si capisce cosa sia, anche se va detto che ricordarsi a memoria questo fiume di parole senza fine ci vuole impegno. Ma perché è stato portato a Sanremo?Un colloquiale stonato e naif nel senso più deleterio. Voto: 4

Le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo 2018

A cura di Paolo Vites le pagelle delle esibizioni della seconda serata del Festival di Sanremo per la direzione artistica di Claudio Baglioni. Durante la giornata il post sarà aggiornato con commenti e valutazione di aspetti legati all'evento, mentre in diretta saranno valutati tutti gli artisti in gara. I parametri sono legati alla canzone e alla performance. Fateci sapere il vostro parere.

© Riproduzione Riservata.