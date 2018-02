Vasco Rossi/ Oggi compie 66 anni: i suoi successi amati da tre generazioni

Vasco Rossi compie oggi 66 anni, caratterizzati da una incredibile carriera tra Dischi di Platino e concerti da record, l'ultimo dei quali ha avuto luogo a Modena Park.

07 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Buon compleanno Vasco Rossi

Vasco Rossi compie oggi 66 anni, una vita vissuta tra provocazioni, rock e soprattutto incredibili successi diventati un cult tra gli appassionati di musica di tre generazioni. Nato a Zocca, in provincia di Modena il 7 febbraio 1952, il rocker ha festeggiato quarant'anni di carriera lo scorso anno con il concerto record organizzato a Modena Park: sono stati più di 220 mila gli spettatori ad un evento che resterà negli annali della musica in quanto nessuno prima di lui era riuscito a raggiungere simili cifre in un solo concerto. Ma i grandi numeri della sua carriera non si limitano solo a questo avvenimento: il 'Komandante', nome che gli è stato attribuito dai membri del suo fan club ufficiale, ha al suo attivo 17 album in studio, 10 dal vivo oltre a 5 raccolte ufficiali. Ha venduto in quarant'anni di musica più di 30 milioni di dischi, aggiudicandosi una lunga serie di Dischi d'Oro e di Platino. Ha composto 176 canzoni, molte delle quali sono diventate un punto di riferimento nell'immaginario collettivo, alle quali vanno aggiunti testi e musiche per altri interpreti.

Vasco Rossi compie gli anni: i suoi più grandi successi

Ci vorrebbe un libro intero per parlare dei più grandi successi di Vasco Rossi, conosciuti dai più giovani ma anche dai loro nonni, cantati in ogni occasione e presi in considerazione per colonne sonore di famosi film. Come non ricordare brani storici conosciuti da tutti quali Albachiara (con il quale il rocker chiude tutti i suoi concerti), Vita spericolata, Vivere, Rewind, Siamo Solo noi ma la lista è ovviamente lunghissima. Quasi tutti i suoi album hanno ottenuto importanti riconoscimenti, raggiungendo una lunga serie di Dischi d'Oro e di Platino a partire da Bollicine che, nel 1983 si è aggiudicato il Festivalbar ed è stato certificato Disco d'Oro. Da lì è stato un crescendo di risultati incredibili: 10 Dischi di Platino per Gli Spari Sopra, che proprio ieri ha compiuto 25 anni, 10 Dischi di Platino per Canzoni per me, 5 per Rewind, 8 per Stupido Hotel, 7 per Tracks e ben 12 per l'album Buoni e Cattivi. Un successo che non è diminuito negli ultimi anni e che gli ha permesso di ottenere la certificazione di 20 volte Disco di Platino per il DVD Il mondo che vorrei live e il Disco di diamante per l'album Vivere o niente.

I programmi per il 2018

Ecco come avere 66 anni e non sentirli: Vasco Rossi non ha nessuna intenzione di fermarsi come già aveva dimostrato durante l'esibizione al Modena Park e come riconferma con i suoi programmi per il 2018. Sono ben 10 i live in programma per i prossimi mesi a partire dalla data zero a Lignano Sabbiadoro: il suo inseparabile seguito potrà assistere alle esibizioni allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Ud) il 27 maggio. Poi canterà per due volte a Torino (1-2 giugno), a Padova (Stadio Euganeo, 6-7 giugno), Roma (Stadio Olimpico, 11-12 giugno), Bari (Stadio San Nicola, 16-17 giugno) e concluderà con il concerto di Messina (Stadio San Filippo, 23 giugno). E nei prossimi giorni sbarcherà persino ad Hollywood: il docu-film relativo all'evento record di Modena Park sarà infatti proiettato al "L.A., Italia - Film Fashion Art Fest", il festival in programma dal 25 febbraio al 3 marzo a Los Angeles nella settimana che precede le premiazioni degli Oscar.

