JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ I progetti del cantante per un San Valentino speciale

Justin Bieber sta programmando una vacanza speciale insieme a Selena Gomez per il giorno di San Valentino. L'idea è di trascorrere alcuni giorni in un resort esclusivo.

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez sono felici e innamorati: i più scettici, convinti che il loro amore fosse di nuovo al capolinea, hanno dovuto ricredersi negli ultimi giorni. Vari scatti in cui i due cantanti appaiono di nuovo insieme e le dichiarazioni di alcuni loro amici, hanno messo a tacere qualsiasi voce di crisi, precisando al contrario che la coppia è più unita che mai. Justin ha infatti supportato la sua amata sulla decisione di allontanarsi per due settimane da tutto e tutti, nella speranza di superare i problemi di stress e le ha consigliato di rallentare i ritmi, pensando più che altro a se stessa e alla propria salute. E anche i progetti del canadese per la settimana di San Valentino si dirige proprio in quest'ottica: secondo quanto riporta in esclusiva il sito HollywoodLife.com, Bieber avrebbe in mente una breve vacanza insieme alla sua amata per festeggiare nel migliore dei modi la romantica ricorrenza.

Justin Bieber e Selena Gomez festeggiano in un resort di lusso?

L'idea di Justin Bieber per il San Valentino 2018 è chiara: rilassarsi lontano dai clamori e dallo stress in una località segreta insieme alla sua Selena Gomez. La fonte vicina alla coppia precisa infatti: "Justin si è allontanato per alcuni impegni spirituali e ha chiesto a Selena di raggiungerlo per una vacanza di pre-San Valentino insieme. Il suo progetto è stare in un luogo segreto, un resort di lusso a poche ore da Los Angeles, per alcune notti e lui spera che Selena possa interrompere la sua agenda piena di impegni per trascorrere del romantico tempo insieme". Una proposta alla quale la stella della Disney difficilmente potrà dire di noi, anche se si preannuncia per lei un periodo estremamente complesso sotto ogni punta di vista: il 2018 sancirà infatti l'uscita del suo nuovo album e l'inizio del suo nuovo tour che la porterà da una parte all'altra del pianeta.

