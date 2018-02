Pagelle Sanremo 2018/ Voti dei cantanti in diretta live: i Top e i Flop della terza serata

08 febbraio 2018 Alessandro Berni

Pagelle Festival di Sanremo 2018, terza serata

Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno - Il titolo richiama una dimensione intima e fiabesca, che puntualmente viene evocata da un piano che introduce e appoggia il cantante che per l’occasione fa il cantastorie senza basso. Al solito voce fuligginosa e particolare, per un arrangiamento enfatico che però non riscatta una scrittura che non brilla per incisività e spunti. Meglio la strofa, non decolla il ritornello. VOTO 6

Facchinetti / Fogli – Il segreto del tempo - Pacifico collabora con Facchinetti per un’altra ballata, confessione intima su vita, spazio, tempo resa con classe e mestiere da un Fogli in buona forma e un Facchinetti vocalmente in trincea alla ricerca della voce di un tempo, piuttosto provata due giorni fa, più in controllo stasera. VOTO 7

Ermal Meta, Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente - Accompagnamento electro con striature etniche, cantilena pop hip-hop come va per la maggiore oggi ma di sicura presa. Testo un minestrone di parole a colpi di slogan e pretese sociali. Ermal Meta, voce e interpretazione interessante, aveva iniziato coma autore vero e originale (l’Annalisa del 2013), poi ha visto dove tirava il vento del mainstream e si è adeguato silenziando (per ora) le sue potenzialità. Moro come sempre oggetto misterioso, non si è mai capito chi e cosa sia. VOTO 5

Negramaro - La vocalità da convulsioni incontrollabili di Sangiorgi, riporta con La prima volta al centro dell’attenzione il pop sboccato dei primi anni zero, rievocandone il soverchiante spettro “romanticoso” e indigesto. La dimostrazione vivente che non è sempre necessariamente sinonimo di bene e qualità qualcuno venda tanto e sia stra-popolare. VOTO 5 Molto meglio quando viene condotto da Baglioni in duetto all’interno di un monumento come Poster, anche se in questo arrangiamento a base di lampi musical-operistici, perde molto della sua drammaticità originaria. VOTO 6

Luca Barbarossa – Passame er sale - Ballata tra stornello popolaresco ed elegia nostalgica, con un bell’arrangiamento, un bell’inciso, belle sottolineature musicali e una buona scrittura, da un autore che nel tempo ha guadagnato quanto a schiettezza e dignità. VOTO 7

Avitabile, Servillo – Il coraggio di ogni giorno - Ancora l’inesauribile Pacifico firma una canzone congiuntamente con l’autore di riferimento del brano (Avitabile). Bella introduzione parteno-folk, per una ballata dai toni popolari dove tra accenti mediterranei ed etnici, si respira vita di strada e compassione vissuta sul campo. Avitabile, con tanto di fido sax, e Servillo offrono una interpretazione piena di pathos. VOTO 7

Giovanni Caccamo – Eterno - Voce ordinata ma dall’espressività a corrente alternata, per quanto tenga bene sulle enfasi alte. E fin qui tutto bene. Va decisamente peggio però con una scrittura che – come nei precedenti – non va da nessuna parte. Orecchiabilità vaga e indistinta, per una ballata come se ne sentono a centinaia. VOTO 5

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza - Electro pop-dance con piglio tra il saltimbanco e certo godereccio alla Vasco Rossi, per un risultato festaiolo-farsesco che coniuga squilli ska, carnevale e festa in piazza con tanto di ecumenismo ciarliero che porta la terza età sul palco. Un gioco dei mestieri pseudo-filosofico, in cui ci si diverte a denti (molto) stretti, ma dalla radiofonicità virale. VOTO 5 ½

Claudio Baglioni / Virginia Raffaele – Canto (anche se sono stontato) - L’estrosa, estroversa e incontenibile Virginia duetta con Baglioni (che non si tira indietro neppure stavolta) dopo aver giocato persino uno scambio dei ruoli in sede di sketch, dimostrando notevole versatilità e bravura nella riproposizione del classico di Luttazzi. VOTO 8

Mudimbi - Il mago - Il tributo rap a Sanremo è ormai d'obbligo, ma per quanto la tendenza a favorirne risvolti farseschi non sia scongiurata, ecco una proposta che agli stilemi di genere affianca il popolare e il popolaresco folk di certe vecchie canzoni alla Berti (citata nel testo e nel video), Fratello e Cinquetti. Questa bonaria satira di costume forse tradisce un Gabbani del rap o forse no, ma il motivo del ritornello rimane piacevolmente in testa, per quanto la voce lasci a desiderare sulle parti cantate. VOTO 6

Eva - Cosa ti salverà - L'inizio chiarisce subito dove si va a parere, con un ascolto che butta in faccia il prototipo della voce da talent di questi anni, ora asprigna, ora vagamente roca. Tra Noemi e Annalisa, senza gli stridori distintivi della prima e lo spettro ampio e seducente della seconda, l'unione di colori produce una Emma che non urla. Canzone molto consueta e non granché incisiva che parla dell'odierno rapporto di coppia, interpretata con diligenza pur con un eccesso di fasi calanti. Ci sono margini di miglioramento ma sono necessari autori degni. VOTO 5

Ultimo - Il ballo delle incertezze - Un nome che è un programma, ma volutamente. Riflessione sul senso di esserci per chi parte indietro, quasi una versione in chiave indie-adolescenziale di Oggi sono io di Britti applicata al perdente per vocazione, al pulcino Calimero di oggi. Tema decisamente interessante per la sua schietta quotidianità, ma musica e tono mesto dell'interpretazione, pur con la piccola sfuriata rap centrale, non riescono ad affrancarsi dallo stereotipo abusato del tentativo di riscatto un po'retorico del reietto del giro. VOTO 5

Leonardo Monteiro - Bianca - Frullato di stili di canto che passano senza soluzioni di continuità dal primo Baglioni e Zarrillo a melismi soul acrobatici, prima dei quali purtroppo il nostro va in gran parte in calando e persino fuori tempo. Non meglio la canzone, un banale pop melodico di marca nostrana, motivo per cui le esibizioni d’ugola appaiono decisamente fuori contesto. VOTO 4

Claudio Baglioni – Via. Il pezzo rock di Baglioni per antonomasia della seconda maniera, il tormento dell’uomo davanti ai cambiamento del mondo nel passaggio dalla decade dei settanta a quella degli ottanta, diventato negli anni il momento euforico di chiusura dei concerti, vede il nostro in difficoltà d’intonazione nei passaggi d’entrata, ma arrangiamento (stacchi che a tratti lambiscono l’hard rock), interpretazione e suoni sono come sempre spumeggianti e il tiro viene alzato dalla presenza dei coristi al completo capitanati dalla grande Antonella Pepe, con lui al tempo dei grandi tour dei primi ’90. VOTO 9

A cura di Alessandro Berni per quanto riguarda la parte musicale, le pagelle delle esibizioni della terza serata del Festival di Sanremo per la direzione artistica di Claudio Baglioni.

