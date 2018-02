JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia avvistata ad una cerimonia della Hillsong Church

Justin Bieber e Selena Gomez sono stati avvistati prima di una cerimonia della Hillsong Church. La coppia ha provato a sfuggire ai paparazzi ma senza riuscirci.

09 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Dopo le vacanze di Justin Bieber e la pausa in una clinica da parte di Selena Gomez, la coppia più chiacchierata del mondo del gossip americano si è ritrovata a Los Angeles. Il tempo a disposizione è poco, soprattutto a causa dei tanti impegni della stella della Disney, ma è sufficiente per concedersi qualche ora di pausa per partecipare alla funzione della Hillsong Church, la chiesa di cui entrambi fanno parte. I due cantanti, proprio come espresso da alcune fonti a loro vicine negli ultimi tempi, ha cercato di mantere un basso profilo e di non farsi vedere insieme: Justin ha parcheggiato il suo suv in un parcheggio sotterraneo, accompagnato dalla sua scorta. Dallo stesso veicolo è uscita anche Selena, che però ha preso una direzione diversa per non attirare troppo l'attenzione (clicca qui per vedere le foto degli Jelena). Poco dopo, il cantante è stato visto insieme all'amico e pastore Carl Lentz, che lo accompagna da anni nel suo percorso spirituale.

Un nuovo progetto per Selena Gomez

Il 2018 sarà un anno particolarmente impegnativo per Selena Gomez, che ha già in programma l'uscita del suo nuovo disco unito ad un tour mondiale (se le sue condizioni di salute lo permetteranno). Ma non sarà soltanto la musica ad essere oggetto di interesse per lei. La stessa della Disney farà infatti parte del cast del film The Voyage of Doctor Dolittle che avrà come protagonista Robert Downey Jr. Si tratterà, come per i precedenti capitoli, dell'interazione del simpatico dottore con gli animali di cui potrà sentire la voce. E proprio a Selena Gomez è stato chiesto di fare da doppiatrice di uno degli animaletti, ruolo che avrà in collaborazione con altri volti noti del cinema e dello spettacolo quali Tom Holland, Emma Thompson e Ralph Fiennes. Per quanto riguarda, invece, gli attori in carne ed ossa, oltre al sopracitato Rober Downey Jr. ci sarà spazio anche per Antonio Banderas e Michael Sheen.

