"DAVID BOWIE IS", MOSTRA A NEW YORK/ Rarità e inediti, il Duca Bianco androgino, punk e...

"David Bowie is", mostra a New York: rarità e inediti per il ritorno a casa del Duca Bianco. Protagonista del Record Store Day 2018 verranno presentati tre nuovi album dell'artista.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

"David Bowie is", mostra a New York

Il Duca Biondo torna a casa sua con l'ultima tappa della mostra su David Bowie che si ferma a Brooklyn, "David Bowie is". Per il Record Store Day 2018 saranno diverse le rarità e gli inediti mostrati ai fan. Il prossimo 21 aprile saranno presentati tre dischi in edizione limitata che sono editi dalla Parlophone. Il primo è Welcome to the blackout che viene da un concerto di Londra del 1978 e che contiene tre Lp registrati dal vivo. Il secondo è "Let's Dance" che è invece un singolo in 45 giri con la prima demo integrale di Let's Dance. Abbiamo poi il raro Lp del 1977 Bowie Now che era stato pubblicato solo a scopo promozionale e che sarà per la prima volta messo in vendita. Un appuntamento assolutamente da non perdere, di seguito le tracklist dei tre album: David Bowie - Welcome To The Blackout (Live London ’78) (3 Lp Set) Side 1 1. Warszawa 2. "Heroes" 3. What In The World Side 2 1. Be My Wife 2. The Jean Genie 3. Blackout 4. Sense Of Doubt Side 3 1. Speed Of Life 2. Sound And Vision 3. Breaking Glass 4. Fame 5. Beauty And The Beast Side 4 1. Five Years 2. Soul Love 3. Star 4. Hang On To Yourself 5. Ziggy Stardust 6. Suffragette City Side 5 1. Art Decade 2. Alabama Song 3. Station To Station Side 6 1. TVC 15 2. Stay 3. Rebel Rebel David Bowie - Let’s Dance (Full-Length Demo) (12” Single) Side A Let’s Dance (Full-length demo) (7.34) Side B Let's Dance (Live) (4.34) David Bowie - Bowie Now (White Vinyl Lp) Side 1 1. V-2 Schneider 2. Always Crashing In The Same Car 3. Sons Of The Silent Age 4. Breaking Glass 5. Neuköln Side 2 1. Speed Of Life 2. Joe The Lion 3. What In The World 4. Blackout 5. Weeping Wall 6. The Secret Life Of Arabia

LA CARRIERA E LA VITA

David Bowie era nato l'8 gennaio del 1947 a Londra ed è morto il 10 gennaio del 2016 a New York. In carriera è stato un cantante veramente strepitoso, componendo addirittura 88 album tra cui 27 studio, 8 live, 3 colonne sonore e 50 raccolte. In carriera si è cucito addosso il soprannome di Duca Bianco dopo la pubblicazione dell'album Station to station del 1976 dove appare per la prima volta il personaggio ''Thin White Duke''. Artista completo David Bowie si dedicò anche alla pittura e al cinema. Tra i film più famosi dove ha recitato vengono ricordati soprattutto L'uomo che cadde sulla terra e Furyo. In vita è stato sposato con Mary Angela Barnett e Imam Mohamed Abdulmajid donne veramente splendide. Dal primo matrimonio è nato Duncan Jones che poi è diventato un regista affermato, mentre dal secondo Alexandria Zahra. Sicuramente David Bowie con la sua vita e le sue opere rimane uno dei personaggi più influenti del novecento.

© Riproduzione Riservata.