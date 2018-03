Ermal Meta/ "Non mi aspettavo di vincere Sanremo con Fabrizio Moro"

Ermal Meta, il cantante sottolinea: "Non mi aspettavo di vincere Sanremo con Fabrizio Moro". L'artista è ora impegnato con l'Instore Tour del suo ultimo album ''Non abbiamo armi''.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Sta andando avanti in maniera positiva l'Instore Tour con il quale Ermal Meta sta presentando il suo nuovo album ''Non abbiamo armi'' dopo il grandissimo successo al Festival di Sanremo 2018. Alla kermesse della musica italiana l'artista italo-albanese ha vinto insieme a Fabrizio Moro con la canzone ''Non mi avete fatto niente'', proprio in merito a questa ha raccontato a Repubblica: "Sinceramente non mi aspettavo la vittoria al Festival di Sanremo. Mi accorgevo di tutto l'affetto ricevuto, ma la vittoria sembrava lontana anche a causa delle polemiche che c'erano state nei giorni precedenti. Però la gente ama molto le storie e questa canzone insieme alla nostra partecipazione al Festival di Sanremo è una piccola storia". Ermal Meta spiega poi anche come è nata la canzone: "Dall'esigenza di mettere in musica una reazione a tutto quello che sta succedendo. Sia io che Fabrizio Moro abbiamo ricevuto le mail di persone che ci esprimevano al loro paura di venire ai concerti".

LA CARRIERA DELL'ARTISTA

Ermal Meta è nato a Fier il 20 aprile del 1981, albanese naturalizzato italiano. La sua carriera inizia con il gruppo degli Ameba 4 e La Fame di Camilla all'inizio del nuovo millennio. Nel 2013 ha poi iniziato la sua carriera da solista, piazzandosi poi terzo nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016 con ''Odio le favole''. L'anno scorso si è piazzato ancora terzo però stavolta nella categoria dei vip con ''Vietato Morire'. Il salto di qualità è arrivato nell'ultima edizione grazie al duetto con Fabrizio Moro e lo splendido brano ''Non mi avete fatto niente''. Nel dicembre scorso è uscito il suo terzo album dal titolo "Non abbiamo armi'' partendo con l'Inside Tour. Rappresenterà l'Italia insieme a Fabrizio Moro in vista dell'Eurovision Song Contest a Lisbona. In carriera ha scritto anche per tantissimi importanti artisti come Francesca Michielin, Patty Pravo, Annalisa, Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e tanti altri ancora.

