Justin Bieber, buon compleanno!/ E Selena Gomez pensa ad un regalo speciale...

Justin Bieber festeggia oggi i suoi primi 24 anni e per l'occasione la fidanzata Selena Gomez ha pensato per lui un regalo speciale che non passerà inosservato.

01 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Sono senza dubbio la coppia del momento dopo che le immagini della loro vacanza in Giamaica è finita su siti e giornali di tutto il mondo: Justin Bieber e Selena Gomez sono ancora felici e innamorati a sette anni dall'inizio della loro storia d'amore, caratterizzata da diversi alti e bassi, tradimenti e lunghe separazioni. Ma dallo scorso autunno, quando le voci del loro ritorno di fiamma si sono fatte insistenti, tutto è apparso diverso: già da mesi i colpi di testa di Justin Bieber apparivano un lontano ricordo e il cantante era apparso maturo e ben più serio. E infatti il rapporto tra i due cantanti sembra davvero essere cominciato con i migliori auspici: da allora nessuno scandalo è tornato alla ribalta e, anche se si è parlato di gelosia da parte di Selena, tutto sembra procedere per il verso giusto. Unica pecca: la famiglia di lei che non sembra disposta a dimenticare facilmente il passato e le tante sofferenze di Selena, motivo per cui la cantante texana ha chiesto al suo amato di non correre troppo, evitando proclami ufficiali e quell'esposizione mediatica che in passato ha rappresentato uno dei problemi della coppia.

Justin Bieber e il costoso regalo di Selena Gomez

Justin Bieber spegne oggi le sue prime 24 candeline e per l'occasione Selena Gomez ha in mente per lui un regalo stupendo, che difficilmente passerà inosservato. Secondo quanto riportano alcuni tabloid americani, si tratterà di qualcosa di molto costoso, probabilmente un gioiello da mettere al collo o un orologio. Una fonte vicina alla coppia in un'intervista rilasciata a HollywoodLife.com ha precisato che la cifra prevista dalla cantante texana sarà letteralmente da capogiro, proprio in linea con lo stile di vita della coppia. Riporta infatti il sito web statunitense: "Selena ha deciso di comprare qualcosa di molto speciale che faccia capire a Justin quanto lui significhi per lei. Lei sta cercando il dono perfetto e sta considerando di spendere 63 mila dollari per un orologio di diamanti o 42 mila per un pendente o una catenina di diamanti". Si tratterà del primo compleanno per la coppia, avvenuto dopo il ricongiungimento dello scorso autunno, un'occasione perfetta per festeggiare insieme come già accaduto a San Valentino.

