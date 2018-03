Keith Richards e Mick Jagger/ Il chitarrista "Basta figli! E' ora di tagliarlo". Poi le scuse

Keith Richards, polverone alzato dallo storico chitarrista dei Rolling Stones: "è ora di tagliarselo", il commento su Mick Jagger che diventerà padre a 73 anni

Keith Richards (Wikipedia)

Membro fondatore dei Rolling Stones, Keith Richards è noto in tutto il mondo per il suo stile oltre le righe. Le sue dichiarazioni non sono passate mai inosservate e la sua grande popolarità, con quella della band brittanica, ha raggiunto tutto il globo. Inserito nella lista dei 100 migliori chitarristi dalla rivista musicale Rolling Stone nel 2003, Keith Richards nelle ultime ore ha sollevato un polverone per le sue ultime dichiarazioni. “E’ ora di tagliarselo”, invocando la vasectomia, il commento pepato di Richards su Mick Jagger, compagno di band dei Rolling Stones che ha deciso di avere un figlio a settantatre anni. Ha poi continuato ai microfoni del Wall Street Journal: “Non può avere un figlio a quall’età, quei poveri bambini”. Mick Jagger lo scorso dicembre 2016 è diventato padre per l’ottava volta, figlio nato dall’amore con la compagna Melanie Hamrick, ballerina americana di trenta anni.

KEITH RICHARDS SU MICK JAGGER

Capita la rilevanza del commento e il caos scatenato sui social network, lo stesso Keith Richards ha voluto chiarire la vicenda su Twitter, pubblicando le sue scuse: “Sono profondamente pentito per i commenti su Mick pubblicati dal WSJ, erano davvero fuori luogo. Ovviamente mi sono già scusato di persona con lui". Una battuta infelice, con il consiglio di una vasectomia per evitare di avere altri figli superati i 73 anni, che è stata malrecepita e che ha scatenato una reazione inaspettata secondo lo storico chitarrista dei Rolling Stones. Tutto chiarito ‘in famiglia’, con Richards che nel 2010 ha pubblicato la sua ultima autobiografia, intitolata Life, e nel 2015 è uscito il suo quarto album solista Crosseyed Heart (successivo a Talk is cheap, Main Offender e Vintage Vinos). In attesa di nuove uscite originali di Keith Richards, da sottolineare come la spiacevole incomprensione sia terminata in lieto fine...

