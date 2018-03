Monica Magnani vocal coach/ Chi è la preparatrice vocale di Michelle Hunziker, Belen Rodriguez e Il Volo

Monica Magnani, nel corso della sua lunga carriera, ha seguito Il Volo, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez in qualità di vocal coach. Si è occupata anche dei casting di The Voice of Italy

01 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Monica Magnani e Michelle Hunziker

Monica Magnani, vocal coach di Michelle Hunziker all'ultimo Festival di Sanremo, al settimanale Oggi, ha confessato come ha conosciuto la showgirl svizzera che con la gag E se domani di Mina (con gag annessa) e il pezzo corale contro la violenza sulle donne ha letteralmente incantato la platea dell'Ariston. Le due professioniste si sono conosciute otto anni fa in occasione dello spettacolo teatrale Mi scappa da ridere. La popolare conduttrice, ai tempi, era chiamata a ballare, cantare e recitare per due ore e mezza. Quindi l'esigenza di un'insegnante che le scaldasse la voce era quasi necessaria: "Una studentessa modello, ascolta tanto, segue i consiglia alla lettera, studia. Ed è molto intonata di suo. Anche se è già molto famosa, non si adagia sugli allori". Non tutti sanno, però, che la cantante ha seguito da vicino anche Belen Rodriguez, in occasione della sua partecipazione alla kermesse festivaliera quando la bella argentina si cimentò col canto e ballo in pezzi energici come Malo di Bebe: "Una sorpresa. Ha una bella voce, grave, alla Fiorella Mannoia per intenderci, canta molto bene le note basse. Suona la chitarra ed è molto disciplinata. Non si accontenta di essere bella".

GIANNI MORANDI E LAURA PAUSINI I PIU' ALLENATI VOCALMENTE

Monica Magnani, nel corso della sua lunga carriera da vocal coach, ha collaborato con diversi protagonisti della scena musicale internazionale. Tra i più allenati, oltre a Michelle Hunziker...: "Gianni Morandi non scherza: si fa 15 chilometri di corsa un giorno sì ed uno no. Laura Pausini, quando eravamo in tour, correva intorno al palco con i pesetti alle gambe. Mentre Eros Ramazzotti, prima del concerto, gioca a calcetto". Vita regolare, insomma a discapito dell'immagine da bad boy/girl di molte star internazionali: "Mick Jagger pratica lo yoga per allenare la voce. Certi eccessi te li puoi permettere a vent'anni, forse, ma se pou vuoi continuare a certi livelli devi preservare il fisico". La cantante, recentemente, ha seguito i casting di The Voice of Italy, il talent show che scova le popstar del futuro da lanciare nel firmamento della discografia che conta. Per alcuni anni, la Magnani ha preso parte, dietro le quinte, di Ti lascio una canzone, dove ha curato l'aspetto vocale anche de Il Volo, divenuti, nel tempo, dei veri e propri idoli internazionali: "Erano poco più che bambini, ma già molto concentrati sulle loro performance. Piero Barone studiava da tenore, Gianluca Ginoble si preoccupava della respirazione, il più vivace era Gianluca Boschetto. Spesso li chiamavamo per le prove e li trovavamo a giocare a biliardino"

INTENSE VOCAL WORKOUT

L'intense vocal workout è un metodo innovativo messo a punto da Monica Magnani in anni di attività professionale, seguendo in tour in tutto il mondo, come corista, artisti di fama internazionale. Consiste nel potenziare l'utilizzo dello strumento vocale sfruttando l'esercizio fisico, per usufruire in maniera ottimale del fiato a disposizione per cantare e parlare, ricordando che la voce parlata richiede lo stesso impegno della voce cantata. Il programma di esercizi vocali in movimento è indirizzato soprattutto a chi fa della propria voce la propria professione, quindi cantanti, interpreti di musical, attori, doppiatori, ma, perchè no, a chiunque volesse sperimentare il beneficio di un buon allenamento fisico: ricordiamo che cantare porta un grande beneficio in termini di energia vitale e, allo stesso modo, anche una buona lezione di training fisico sviluppa una grande energia. Le due cose abbinate portano grande beneficio energetico. Dopo un delicato intervento chirurgico per asportare il lobo destro della tiroide (nel 1999) che le ha procurato una cicatrice di 12 cm proprio alla base della trachea, Monica Magnani ha dovuto impegnarsi a fondo e ricominciare dal principio con lo studio per poter tornare a cantare. Grazie a questo impegno è riuscita ad ottenere risultati vocali migliori rispetto al periodo precedente all'intervento. Inoltre una professione caratterizzata da spostamenti continui e orari massacranti, cambi di fuso orario e di alimentazione, hanno spinto Monica Magnani verso la ricerca di uno stile di vita compatibile con il proprio benessere, per essere in grado di avere tutto il sostegno psico fisico necessario per affrontare la sua carriera. Da qui è nata l'idea di 'Intense Vocal Workout' un proprio personale metodo di training vocale, basato su esercizi svolti in movimento, cosa che ha dato i suoi frutti nei tour mondiali al seguito di importanti artisti della musica italiana ed internazionale e come vocal coach di personaggi dello spettacolo. Questo metodo è ideale per potenziare il fiato e utilizzare il diaframma cantando in movimento. Essendo una convinta sostenitrice del fitness, inteso come mezzo fondamentale per poter disporre di tutta l'energia necessaria all'atto del cantare, Monica Magnani con 'Intense Vocal Workout' ha creato un programma basato su esercizi diversificati a seconda del livello di preparazione atletica, così da poter sperimentare in modo molto divertente la propria condizione fisica e imparare qualcosa di molto efficace per cantare. Cantare porta un grande beneficio in termini di energia vitale; anche una buona lezione di training fisico sviluppa una grande energia. Le due cose abbinate portano grande beneficio energetico. Quello che ci occorre è abbigliamento comodo, un paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di divertirsi!

