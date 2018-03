Beyoncé e Jay-Z, tour in Italia/ On the run tour sbarca nel nostro paese a Roma e Milano: ecco le date

Beyoncé e Jay-Z, tour in Italia: On the run tour sbarca anche nel nostro paese. Date eventi a Milano e Roma, i biglietti saranno invece in vendita tra non molti giorni, grande attesa.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Beyoncé e Jay-Z, tour in Italia

Grande sorpresa per l'On The Run Tour di Beyoncé e Jay-Z che saranno in giro anche per l'Europa in estate, prima di tornare poi negli Stati Uniti d'America dove ci sarà ancora molto spazio per loro in giro per gli Stati Uniti e il Canada. Un tour che si muoverà per tutta l'estate arrivando fino ad ottobre quando il tutto si chiuderà a Vancouver. L'annuncio è stato dato direttamente da Jay-Z che ha deciso di annunciare il tutto su Tidal.com e anche sui profili social ufficiali. Una notizia che è arrivata dopo che per molto tempo si era parlato della possibilità di vederli di nuovo insieme a quattro anni dall'ultima esperienza che avevano vissuto insieme proprio a margine di un altro On The Run. Ecco tutte le date del tour in Nord America: Luglio: 25 Cleveland; 28 Washington; 30 Philadelphia. Agosto: 02 E. Rutherford; 05 Boston; 08 Minneapolis; 10 Chicago; 13 Detroit; 18 Buffalo; 23 Nashville; 25 Atlanta; 29 Orlando; 31 Miami. Settembre: 11 Arlington; 13 New Orleans; 15 Houston; 19 Phoenix; 22 Los Angeles; 27 San Diego; 29 Santa Clara. Ottobre: 02 Vancouver.

IL TOUR ANCHE IN EUROPA

Grande emozione in tutto il mondo per il ritorno in tour insieme di Beyoncé e Jay-Z che saranno protagonisti insieme di tantissime tappe. Se prima si parlava solo di rumors che qualcuno pensava infondati ora ci sono invece le date precise. Si parte dall'Europa con due tappe addirittura nel nostro paese dove i due artisti saranno a Milano e Roma rispettivamente il sei e l'otto luglio prossimo con i biglietti che saranno a disposizione tra non molti giorni. Sui social network si può già vedere la grande attesa di un pubblico pronto a riabbracciarli dopo quattro anni. Beyoncé e Jay-Z tornano infatti protagonisti per un On The Run Tour come non accadeva da tempo e sono davvero carichi come mostrano anche le diverse foto e video pubblicate su internet. Ecco tutte le date del tour in Europa: Giugno: 06 Cardiff; 09 Glasgow; 13 Manchester; 15 Londra; 19 Amsterdam; 23 Copenhagen; 25 Stoccolma; 28 Berlin; 30 Varsavia. Luglio: 03 Cologne; 06 Milano, San Siro; 08 Roma, Stadio Olimpico; 11 Barcellona; 14 Paris; 17 Nizza.

© Riproduzione Riservata.