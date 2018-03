Beyoncè e Rihanna, duetto in arrivo?/ Earthquake pubblica un provino: fan impazziti, ecco le indiscrezioni

Beyoncè e Rihanna, duetto in arrivo? Il produttore Earthquake pubblica su YouTube un provino di nove secondi: fan impazziti, ecco le ultimissime indiscrezioni sulle star.

12 marzo 2018 Valentina Gambino

Ancora non esiste una conferma ufficiale ma i fan di Beyoncè e Rihanna sarebbero già pazzi di gioia: duetto in arrivo per due popstar? Così come riporta il buon Fabiano di BitchyF, il produttore Earthquake ha pubblicato una presunta collaborazione inedita tra le due, pubblicando un provino direttamente su YouTube. Inutile dire quanto la notizia abbia letteralmente sconvolto (naturalmente in positivo) gli estimatori di entrambe le cantanti. Attualmente però, in rete si chiedono: le voci ascoltate appartengono alle due oppure no? Qualcuno sostiene che possano essere proprio loro, alimentando la gioia dei sostenitori e di tutti coloro che vorrebbero un duetto di questo tipo già da molti anni. Solo nove secondi per poter riconoscere le vocalità tipiche delle loro beniamine preferite: basteranno? A quanto pare la risposta è sì, specie dopo l'entusiasmo che il popolo della rete ha già abbondantemente dimostrato di avere. La collaborazione tra Beyoncè e Rihanna, senza troppi giri di parole sarebbe proprio la più attesa di tutti i tempi. Due delle voci più amate e stimate del pop internazionale infatti, sarebbero pronte a collaborare per mettere in piedi un progetto musicale di tutto rispetto.

Qualche tempo addietro infatti, proprio sulla presunta collaborazione tra le due star del mondo della musica internazionale, giravano già delle voci. A quanto pare infatti, si tratterebbe solo di trovare la giusta hit in grado di fare impazzire gli estimatori, portando in scena qualcosa di unico e stupefacente. Sia Beyoncè che Rihanna attualmente stanno lavorando ai nuovi progetti discografici e quindi, non ci appare impossibile che possano ritrovarsi in studio per registrare un pezzo inedito in grado di sconvolgere la musica. Tra le altre notizie che potrebbero avvalorare un duetto, ricordiamo che Rihanna è sotto la casa discografica di Jay-Z, marito di Beyoncè. Inoltre, proprio quest'ultima, pare essere anche in lista per una esibizione al Coachella e secondo vecchie indiscrezioni, questa collaborazione inedita potrebbe avere vita solo se: “sarà qualcosa di sensazionale. Se dovesse riuscire bene, sarà sicuramente uno dei pezzi più chiacchierati di sempre". RiRi intanto, ha raggiunto un nuovo traguardo: è la prima artista donna a superare i 2 miliardi di ascolti in streaming su Apple Music. Subito dopo si sono piazzate: Taylor Swift (2° posto), Beyoncé (3°), Ariana Grande (4°) e Adele (5°).

