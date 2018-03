Justin Bieber e Selena Gomez/ Nuove voci di crisi per la coppia: la colpa ancora della madre di lei?

Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo in crisi? Le voci tornano a diffondersi soprattutto a causa della contrarietà della madre di lei a questo rapporto.

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez sono tornati insieme da diversi mesi ormai e tra loro non tutto è stato facile fin dall'inizio. La cantante ha infatti dovuto fare i conti con i trascorsi non certo facili del fidanzato e con il punto di vista assolutamente negativo della sua famiglia nei confronti di questo ritrovato amore. Ecco perché negli ultimi mesi si è parlato più volte di crisi tra i due artisti, notizia che è tornata alla ribalta anche nelle ultime settimane. Secondo quanto una fonte ha rivelato a E! Online, gli Jelena non starebbero attraversando un periodo facile anche se il loro amore non è giunto al capolinea. Al contrario: "Le cose non sono perfette tra loro, hanno diversi problemi e ci stanno semplicemente lavorando. Selena si sta molto impegnando e deve badare alla sua salute, facendo ciò che è meglio per lei. Justin non cerca di avere il controllo e la asseconda."

JUSTIN BIEBER E SELAN GOMEZ: NUOVE VOCI DI CRISI

Le voci di crisi si rincorrono abitualmente tra Selena Gomez e Justin Bieber tornati ad essere una coppia fin dallo scorso autunno. Sembra tuttavia, che il cantante stia particolarmente attento a non ripetere gli errori del passato, facendo attenzione alla privacy di entrambi e soprattutto assecondando la fidanzata nelle sue decisioni. Selena infatti ha bisogno di tempo per capire se davvero Justin sia cambiato, anche perché la sua famiglia continua ad opporsi a questa relazione. Rivela infatti l'insider a E!Online: "Alla famiglia di lei Justin non piace, per Selena non è semplice trovarsi nel mezzo. Se riescono a farcela o se la famiglia di Selena cambia idea, le cose andranno lisce". Ben diverso è invece il caso della famiglia dell'artista canadese: Selena è gradita sia a Pattie Malette che a Jeremy, il padre di Justin che si è recentemente sposato in Giamaica. Non è certo un caso che alle nozze sia stata presente la stessa Selena...

© Riproduzione Riservata.