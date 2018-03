Enrico Ciacci, morto il fratello di Little Tony/ Illuminò "Per un pugno di dollari"

È morto Enrico Ciacci, a insegnare al fratello Little Tony la passione per il rock'n'roll americano accompagnandolo sempre dal vivo. E' morto ieri a 75 anni di età

14 marzo 2018 Paolo Vites

Little Tony con il fratello Enrico sul palco

GRANDE CHITARRISTA E FRATELLO DI LITTLE TONY

Non era conosciuto come nome al grande pubblico ma la sua chitarra lo era. Enrico Ciacci, fratello di Little Tony, è morto ieri a 75 anni: era stato lui a trasmettere al fratello la passione per il primo rock'n'roll, tanto da farlo diventare una specie di Elvis Presley italiano. Insieme al terzo fratello Alberto già da giovincelli avevano fondato un gruppo rock, un dono di famiglia quello della musica: il padre cantante e fisarmonicista, lo zio chitarrista. Alberto si ritirò dalle scene mentre gli altri due fratelli continuarono a comporre, incidere ed esibirsi insieme per tutta la vita, fino alla morte di Little Tony nel 2013. Tutti e due rimasero per sempre gli emuli di Elvis e di quel rockabilly che aveva cambiato il mondo della musica negli anni 50. Enrico aveva firmato le musiche di tutti i film in cui era apparso il fratello fino a incidere l'immortale parte di chitarra che si sente nella colonna sonora del film di Sergio Leone "Per un pugno di dollari", nelle musiche scritte da Ennio Morricone, una accoppiata perfetta che nel suono descriveva la malinconia, la solitudine, l'emarginazione di quel Far West inventato.

ENRICO CIACCI: CONQUISTÒ MARK KNOPLER DEI "DIRE STRAITS"

Mark Knopfler, l'ex chitarrista dei Dire Straits, un giorno chiamò Morricone per sapere il nome di chi suonava la chitarra in quella colonna sonora, tanto ne era rimasto affascinato. Uno dei primi messaggi di saluto è venuto da Fiorello: "Mi dispiace e molto la notizia della scomparsa di Enrico Ciacci. Era un chitarrista sopraffino. Ha vissuto sempre al fianco del fratello Little Tony seguendolo con amore e accompagnandolo nei suoi successi". Enrico aveva firmato due dei successi del fratello, Quando vedrai la mia ragazza e Il ragazzo con il ciuffo, aveva anche una sua band con cui amava esibirsi in giro per l'Italia a proporre le sue sonorità, La Cricca, poi diventata La Nuova Cricca. Era ricoverato in ospedale, la notizia della sua morte l'ha data il manager di entrambi i fratelli, Pasquale Mammaro. Aveva suonato nei dischi di moltissimi cantanti, da Luigi Tenco a Gino Paoli, da Sergio Endrigo a Gianni Morandi fino a Claudio Baglioni nella sua Sabato pomeriggio. Dal vivo aveva suonato per Mina, Domenico Modugno e Paul Anka.

