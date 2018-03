Gianni Morandi / D'amore d'autore, tour 2018: il cantante aggiunge tre nuove tappe estive!

14 marzo 2018 Anna Montesano

Gianni Morandi ha aggiunto nuove date a quelle già ufficializzate del Gianni Morandi Tour 2018 "D’amore d’autore". Il cantante sembra non volersi fermare davvero mai e stupisce i tantissimi fan con questa bellissima sorpresa. Le località aggiunte sono precisamente quelle di Carpi, Soverato e Lucca: i biglietti per queste nuove date del tour saranno disponibili da domani 15 marzo. Morandi vivrà un estate molto intensa fatta di 20 date che ha già fatto registrato sold out in alcune località, precisamente Rimini, Montichiari, Conegliano, Acireale, Bologna, Milano e Torino. Proprio per far fronte alle grandi richieste, il cantante ha deciso di aggiungere altri appuntamenti al calendario già stilato.

DALLO SCATTO IN AUTOGRILL ALLA NOVITÀ PER I FAN

Una notizia che ha scatenato la felicità dei fan, che speravano in nuove date per il tour di Gianni Morandi, visto che molti concerti sono già sold out. Ricordiamo che Gianni Morandi in tour si esibirà con la sua band, composta da molti giovani musicisti: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonari e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D’Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara e Augusta Trebeschi ai cori. Di recente il cantante è finito anche al centro del gossip per la simpatica vicenda di uno scatto, diventato virale, che lo vedeva nel bagno di un autogrill e scattato da una fan davvero sfegatata. Una vicenda che è stata presa con ironia da Gianni Morandi, che ha alla fine lui stesso condiviso la foto dichiarando che ci sono cose più gravi per cui prendersela.

