JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ IN CRISI?/ Il cantante vuole dimostrare alla famiglia di lei di essere cambiato

Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? Le voci si fanno insistenti e riconducono ancora una volta ai rapporti tra il cantante e la famiglia di lei.

14 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Selena Gomez

Le voci di una possibile crisi tra Justin Bieber e Selena Gomez rimbalzano quasi quotidianamente per la coppia più chiacchierata del momento nel mondo della musica. Dopo il romantico periodo trascorso in Giamaica, in occasione delle nozze del padre di lui, infatti i due artisti non si sono più visti insieme e le malelingue hanno subito cominciato a pensare ad un nuovo allontanamento tra loro. In effetti, la scelta di andarci piano è stata presa da entrambi anche se non si tratterebbe di una rottura e neppure di un litigio. Secondo quanto riporta un insider in esclusiva a Us Weekly sarebbe stato Justin a voler dare a Selena lo spazio di cui lei ha bisogno per convincere la madre ad accettare questo amore. Sembra infatti che, a distanza di mesi, i Gomez siano ancora molto lontani dal voler concedere una seconda possibilità al cantante canadese dopo i tanti colpi di testa del passato.

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ IN PAUSA

Secondo quanto riferito dalla fonte a Us Weekly: "Selena e Justin hanno deciso di prendersi una pausa principalmente a causa della madre di Selena e della sua disapprovazione nei confronti di Justin. La famiglia di Justin ama Selena, ma la famiglia di Selena l'ha messa in una posizione molto conflittuale perché ancora non si fidano di Justin. Selena ha cercato di convincere la sua famiglia che Justin è cambiato… ma la sua famiglia non si sta muovendo. (…) Justin e Selena hanno deciso di prendersi una pausa per dare alla sua famiglia un po' più di tempo per guarire e prendere in considerazione l'idea che lei e Justin siano di nuovo una coppia". Si tratta dunque solo di un allontanamento momentaneo, dettato più che altro da esigenze familiari che a quanto pare non dovrebbero compromettere la relazione della coppia. Va inoltre precisato che i due artisti stanno vivendo un periodo particolarmente intenso dal punto di vista professionale con l'uscita dell'album di lei e il nuovo singolo di lui, che potrebbe essere seguito anche da un nuovo album (al momento completamente top secret).

