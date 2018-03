Marco Mengoni/ Richieste da divo per i concerti con Giorgia

Il settimanale Chi lancia un presunto gossip sull'atteggiamento da divo di Marco Mengoni durante i concerti milanesi di Giorgia che li hanno visti protagonisti per il brano Come Neve

14 marzo 2018 Hedda Hopper

Marco Mengoni

Cosa è successo dietro le quinte dei concerti milanesi di Giorgia? A svelare una serie di presunti retroscena è il settimanale Chi che, nella sua rubrica Chicche di Gossip, dedica un trafiletto anche a Marco Mengoni che ha duettato con la cantante per il brano Come Neve, in cima alle classifiche italiane in queste settimane. Fin qui niente di male o, meglio, niente di rivoluzionario se non fosse che Mengoni, presente dietro le quinte, abbia fatto alcune richieste che fanno molto divo di Hollywood. In particolare, sempre secondo quanto riporta il settimanale, sembra che il cantante abbia chiesto, come prima cosa, un camerino singolo in cui rimanere solo o quasi visto che fuori dalla porta c'erano piazzate due guardie del corpo con un compito ben preciso: tenere tutti lontani.

I VIZI DA STAR DI MARCO MENGONI, SOLO GOSSIP?

Secondo il settimanale, il cantante non voleva solo rimanere al sicuro da fan insistenti o urlanti ma anche dagli altri vip e colleghi che sono accorsi ai concerti che Giorgia ha tenuto a Milano e che, a sorpresa del pubblico, ha visto Mengoni protagonista sul palco. Solo voci o è successo davvero qualcosa di cui il cantante non ha ancora parlato? Al momento Mengoni non ha ancora commentato il gossip ma il settimanale conferma che nessuno è riuscito a salutare o parlare con il cantante, ex ugola d'oro di X Factor. Solo divismo o voglia di concentrazione prima di salire su un palco importante come quello di Giorgia?

© Riproduzione Riservata.