Concerti, Ermal Meta/ Le date del tour estivo 2018: Roma, Firenze e non solo…

Ermal Meta e la cover del suo ultimo album

Una splendida notizia per tutti i fan di Ermal Meta. Il cantante di origini albanesi ha infatti annunciato in queste ore le date del tour estivo che si terrà nei mesi di luglio e agosto in Italia. Il fresco vincitore del Festival di Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente", darà il via alla sua tournée nel cuore dell’Italia, esordendo infatti a Roma il prossimo 5 luglio, al Foro Italico. Cinque giorni dopo si sposterà invece a Cervere, in provincia di Cuneo, per poi fare tappa a Molfetta, in provincia di Bari, il 19 luglio. Il 26 sarà quindi la volta di Firenze, in occasione del Musart festival, quindi il giorno successivo a Todi, in provincia di Perugia, e il 28 a Villafranca di Verona. Tante date anche ad agosto, a cominciare da Recanati il primo del mese, per poi fare Taormina, Cosenza e Chieti, il 17, 19 e 25.

BIGLIETTI IN PREVENDITA DA DOMANI

Queste sono le prime date del tour estivo di Ermal, a cui potrebbero aggiungersene delle altre. Manca infatti il nord Italia, in particolare Milano, dove non è da escludere che Meta possa sbarcare a settembre, a fine stagione. In ogni caso, i biglietti per il concerto del noto cantautore, saranno disponibili da domani, in prevendita dalle ore 12:00 su ticketone.it, e nei punti vendita abilitati. Un 2018 d’oro per Ermal, che dopo aver vinto il Festival ha lanciato il suo nuovo album, “Non abbiamo armi”, uscito lo scorso 11 febbraio. Ricordiamo inoltre che il cantante rappresenterà l’Italia insieme a Fabrizio Moro all’Eurovision Song Contest 2018.

Ecco l'elenco dettagliato delle date:

5 luglio Roma – Il centrale Live

10 luglio Cervere (CN) – Anima Festival

19 luglio Molfetta (BA) – Banchina San Domenico

26 luglio Firenze – Musart festival

27 luglio Todi (PG) – Piazza del Popolo

28 luglio Villafranca di Verona – Castello Scaligero

1 agosto Recanati (MC) – Piazza Giacomo Leopardi

17 agosto Taormina (ME) – Teatro Antico

19 agosto Rossano Calabro (CS) – Anfiteatro M. De Rosis

25 agosto Chieti – Anfiteatro La Civitella

