JOVANOTTI/ Video, la Fiorentina al suo concerto: “Cantiamo una canzone per Astori”

Jovanotti, Fiorentina e Astori: alcuni calciatori del club viola hanno presenziato al concerto che il cantautore romano ha tenuto al Mandela Forum di Firenze.

15 marzo 2018 Fabio Morasca

Jovanotti, la Fiorentina al suo concerto (Instagram)

Jovanotti ha tenuto un concerto al Mandela Forum di Firenze. Per l'occasione, molti giocatori della Fiorentina hanno deciso di prendere parte al concerto anche nel tentativo di superare il dolore causato dall'improvvisa morte di Davide Astori, capitano del club viola e difensore scomparso a causa di un arresto cardiocircolatorio all'età di appena 31 anni. La partecipazione della Fiorentina al concerto di Jovanotti è stata documentata con tante immagini condivise su Instagram. Sul profilo Instagram della società viola, ad esempio, è stata ribadita l'importanza di questa iniziativa in un periodo doloroso come questo. La Fiorentina ha omaggiato Jovanotti con una maglia speciale: "Grazie a Jovanotti! Una maglia speciale da tutta la Fiorentina. In un momento terribile, anche le tue parole e la tua musica hanno un grande valore per tutti noi". Riccardo Saponara, uno dei giocatori della Fiorentina, ha condiviso una citazione tratta da un brano di Jovanotti, L'elemento umano: "Si cerca qualcosa che faccia spuntare due ali di rondini dietro la schiena."

LE PAROLE DI JOVANOTTI SU INSTAGRAM

Ovviamente, anche Jovanotti ha convidiso la foto riguardante l'emozionante incontro con i giocatori della Fiorentina sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Nei camerini del Mandela Forum a Firenze, con una grande squadra che, in questa settimana, si è trovata a riunire un paese intero e tutti gli sportivi nel nome di Davide Astori e del vuoto che ha lasciato nei cuori di tutti ma soprattutto in chi era con lui tutti i giorni. La loro visita al concerto mi onora. In queste sere fiorentine cantiamo una canzone per il Capitano". Queste, infine, sono state le parole di Giancarlo Antognoni, anche lui presente al concerto, sempre condivise su Instagram: "Un piacevole incontro con Lorenzo insieme al mister, Saponara e Falcinelli. Gli abbiamo regalato la maglia". La Fiorentina, per il video-tributo dedicato a Davide Astori e condiviso sui social network, ha utilizzato proprio una canzone di Jovanotti, intitolata Terra degli uomini. Ricordiamo che il club viola ha giocato la prima partita senza Astori domenica scorsa contro il Benevento: al minuto 13 (numero di maglia di Astori), il gioco si è fermato e tutti hanno ricordato il calciatore con un applauso.

© Riproduzione Riservata.