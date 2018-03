JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia si è presa una pausa: lei è ricaduta in depressione?

Justin Bieber e Selena Gomez stanno vivendo un nuovo periodo difficile a causa della troppa pressione mediatica. L'attrice rischia di nuovo la depressione?

15 marzo 2018

Justin Bieber

Si aggiunge un nuovo capitolo alla storia d'amore di Justin Bieber e Selena Gomez. Dopo le foto scattate in Giamaica e gli auguri ufficiali pubblicati dalla stella Disney in occasione del compleanno del canadese, sembra proprio che qualcosa di imprevisto sia accaduto. Negli ultimi giorni si continua, infatti, a fare un gran parlare della possibile crisi tra i due cantanti, dovuta soprattutto all'intromissione della madre di lei. Mandy Teefey non ha mai gradito questo ritorno di fiamma, soprattutto a causa dei trascorsi non certo facili dell'ex bad boy e ha cercato di mettere in guardia la figlia, esprimendo in modo esplicito la sua contrarietà. Ma a quanto pare le cause dell'allontanamento delle ultime settimane non sono affatto da attribuire ai contrasti all'interno della famiglia Gomez. A chiarire la questione è un insider alla rivista People, alla quale ha precisato come difficilmente Selena si faccia influenzare dalle richieste della madre: "Non sono in pausa per colpa della madre di lei, hanno sempre avuto il loro problemi. Lei non chiuderebbe una relazione solo perché glielo dice la madre".

Justin Bieber e Selena Gomez: lei rischia la depressione?

Selena Gomez sta vivendo un nuovo periodo difficile? È questa l'ultima notizia diffusa da E!Online secondo il quale l'attrice e Justin Bieber sarebbero alle prese con un nuovo allontanamento, a pochi mesi dal ritorno di fiamma. Secondo quanto dichiarato da una fonte vicina alla coppia, la depressione sarebbe riaffiorata in Selena che avrebbe deciso di prendersi un periodo di pausa: "Selena è molto fragile e il suo ritorno alle luci della ribalta è stato difficile, specialmente per l'interesse dei media per la sua vita personale, tra i problemi con Justin e quelli con sua madre. Sta prendendo tempo per se stessa. Non è la prima volta che lo fa. Sel e Justin stanno ancora insieme, ma lei ha bisogno di concentrarsi solo su se stessa ora. Ha bisogno di capire come vivere la vita che vuole sotto i riflettori, sempre che sia possibile". Secondo quanto appreso la coppia non avrebbe chiuso i ponti ma avrebbe solo deciso di allontanarsi per qualche tempo, nella speranza di ritrovare un nuovo equilibrio insieme.

