Laura Pausini, 'Fatti sentire'/ La cantante presenta il suo nuovo album a bordo di un aereo

Laura Pausini, 'Fatti sentire': domani uscirà il nuovo album dell'artista che ha deciso di presentarlo a bordo di un aereo. Presto partirà poi il tour mondiale con il via a Roma.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Laura Pausini, 'Fatti sentire'

Laura Pausini è pronta per l'uscita di ''Fatti sentire'', album che sarà a disposizione sia sugli store digitale che nei negozi da domani in tutto il mondo. Subito dopo, anche se a dire il vero ci vorrà un po' di tempo, sarà il momento per il tour mondiale di Laura Pausini. Si partirà dalla città eterna, da Roma con i concerti del 21 e 22 luglio al Circo Massimo di Roma. "Fatti sentire'' celebra il venticinquesimo anno di carriera di Laura Pausini che è bella più che mai. Grinta e determinazione ne fanno poi una delle artiste più amate di sempre, sicuramente tra i primi artisti italiani conosciuti in tutto il mondo. Globo terrestre che girerà con il suo nuovo tour con grande interesse soprattutto nella penisola iberica e in Sudamerica dove Laura Pausini la amano letteralmente. Sicuramente c'è grande curiosità perché un nuovo viaggio, stavolta non solo in aereo, sta per partire.

CHE SUCCEDE IN AEREO?

Laura Pausini non smette di stupire e alla vigilia dell'uscita del suo nuovo album ''Fatti sentire'' decide per la presentazione in volo. In che senso? Direttamente su un aereo tutto per lei ha avuto la possibilità di essere al comando e di dare addirittura le istruzioni in via di decollo. Con lei c'era la stampa che ha raccolto le sue parole proprio su questa nuova esperienza. Laura Pausini ha sottolineato: "Fino a quando non ho scelto le canzoni non sapevo chi fossero gli autori ho deciso di non farmi influenzare perché purtroppo sono suggestionabile. Se una cosa l'ha scritta una persona che non mi sta simpatica non la scelto, però la musica non posso sceglierla così". Per la scelta dell'aereo spiega: "Volevo farvi entrare per un giorno nella mia vita visto che io vivo tutti i giorni in aereo. A volte volo anche tre volte in un giorno". L'album 'Fatti sentire' è composto da quattordici brani che svariano sui più eterogenei contesti dalla musica dance al pop, rock fino addirittura a sonorità elettroniche. All'interno poi ci sono collaborazioni con diversi artisti come Enrico Nigiotti. Ecco la tracklist dell'album: 1. Non è detto, 2. Nuevo, 3. La soluzione, 4. E.sta.a.te, 5. Frasi a metà, 6. Le due finestre, 7. Fantastico (Fai quello che sei), 8. No river is wilder, 9. L'ultima cosa che ti devo, 10. Un progetto di vita in comune, 11. Il caso è chiuso, 12. Zona d'ombra, 13. Francesca (Piccola aliena) e 14. Il coraggio di andare.

© Riproduzione Riservata.