Laura Pausini, 'Fatti sentire'/ L'album alla conquista iTunes non solo in Italia!

Laura Pausini, 'Fatti sentire': il nuovo album, uscito oggi nei negozi e nei digital store on-line, è già al vertice della classifica italiana di iTunes.

16 marzo 2018 Redazione

Laura Pausini

IL NUOVO ALBUM IN TESTA ALLA CLASSIFICA I-TUNES

'Fatti sentire', il nuovo album di Laura Pausini è già un successo. Uscito solo da qualche ora nelle principali piattaforme digitali, il 16esimo disco di inediti della cantante italiana è già al vertice di iTunes, riuscendo a superare senza nessuna difficoltà Max, Nek e Renga e il disco Desert Yacht Club dei Negrita. La Pausini si riconferma quindi la stella del pop italiano, precisando l'obiettivo che vuole porsi ovvero mostrarsi con le sue fragilità: "Spesso non siamo forti come sembriamo, ecco vorrei dire a tutti di essere più coraggiosi, io stessa sono sempre stata giudicata e ho sofferto tanto per questo, ho cercato sanguinando di proteggermi facendo il possibile per piacere a chi mi giudicava male, ho pensato di superare così questa debolezza". La produzione artistica dell'album è come sempre della stessa Laura che si è comunque affidata alla collaborazione artistica delle firme più interessanti sia a livello nazionale che internazionale. Un progetto di vita in comune e Il caso è chiuso, ad esempio, sono prodotti da Rik Simpson, collaboratore di Jay-Z e produttore dei Coldplay. Il coraggio di andare è invece prodotto da Julio Reyes Copello, già vincitore di due Grammy Awards e autore tra gli altri di Ricky Martin, Marc Anthony e Jennifer Lopez. [Agg. di Dorigo Annalisa]

I BRANI GIÀ IN CLASSIFICA

E’ stato presentato oggi il nuovo album di Laura Pausini, Fatti Sentire. La raccolta di inediti della cantante originaria di Faenza, uscirà ufficialmente nei negozi e nei vari store on-line, nella giornata di domani, 16 marzo. Sono già diversi però i single in uscita nelle scorse settimane, che hanno appunto anticipato il nuovo lavoro, finiti nelle varie classifiche. Sull’iTunes chart, ad esempio, ne troviamo tre, con “Non è detto” che è quella che attualmente occupa la posizione più alta, precisamente la 33esima. Al 41esimo troviamo invece la sua versione spagnola “Nadie ha dicho” con la collaborazione di Gente de Zona, mentre al numero 83 spicca “Un progetto di vita in comune”, altro singolo della bella Laura uscito in questi giorni. La sensazione é che il nuovo lavoro della Pausini sarà l’ennesimo successo, a coronamento di una grande carriera che proprio quest’anno tocca quota 25. Un numero incredibile se si pensa che la cantautrice di Ravenna ha appena 43 anni, e quando ha iniziato ne aveva quindi 18. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

I RINGRAZIAMENTI AD ENRICO NIGIOTTI

Laura Pausini è tornata con il nuovo album “Fatti sentire” che, in poche ore, ha già scalato la classifica di i-Tunes. All’interno del nuovo lavoro di Laura Pausini c’è anche una collaborazione con Enrico Nigiotti. Il cantautore, infatti, ha firmato il brano Due finestre, su Instagram, l’ex allievo di Amici e terzo classificato di X Factor 2017, esprime tutta la sua emozione nell’ascoltare le sue parole cantante da Laura Pausini. “È tutto veramente incredibile... Non ho parole ed è impossibile spiegarvi come mi sento. Riesco solo a dire che è un onore essere nel tuo disco e sentire una parte di me cantata dalla tua voce. Grazie Laura”, scrive Nigiotti. La Pausini ha prontamente replicato scrivendo: “Non vedevo l’ora di poteri dire grazie dal vivo”. Una collaborazione preziosa per Nigiotti che collabora così al nuovo successo di Laura Pausini il cui ritorno sulla scena musicale era attesissimo dai fans e dagli addetti ai lavori. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE PAROLE DI LAURA

Con un volo Milano-Roma, la straordinaria Laura Pausini ha voluto presentare in qualità di hostess speciale il suo nuovo album di inediti, Fatti sentire, in uscita domani 16 marzo per Warner Music. Sull'aereo Alitalia ha cantante ha accolto i giornalisti ed ha spiegato cosa si nasconde dietro il suo nuovo lavoro discografico, a partire dal titolo: "Il titolo è un invito, anzitutto a me stessa, ad essere coraggiosi, ad essere noi stessi senza paura dei giudizi. Tutti dicono che sono una forte. Un conto è esserlo su un palco, ma mi bastano cinque gradini per farmi sentire piccola, fragile e insicura", dice alla stampa, come riporta Corriere.it, prima di presentare le 14 canzoni che lo compongono. "Le ho scelte in base all’emozione dei testi. La sento fisicamente nel braccio destro. A fare da filo comune c’è la storia di una persona che deve fare una scelta, spesso dolorosa", ha aggiunto. A sua detta, tra tutte una è particolarmente profonda ed intensa. Si chiama "Francesca (Piccola aliena)" che la colpisce da vicino. Con la voce rotta dall'emozione ha infatti spiegato: "Mia cugina ha perso una bimba prima dei tre anni. Aveva una malattia genetica rara. Le raccontava una fiaba su un universo parallelo". Ma non mancano anche testi più leggeri dove al centro c'è la storia di un'avventura fugace che la stessa Laura però si è affrettata a chiarire: "Non è autobiografica". Non manca poi il rock ed il reggaeton con tante sorprese per gli affezionati della sua musica. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ATTESA PER IL NUOVO ALBUM

Laura Pausini è pronta per l'uscita di ''Fatti sentire'', album che sarà a disposizione sia sugli store digitale che nei negozi da domani in tutto il mondo. Subito dopo, anche se a dire il vero ci vorrà un po' di tempo, sarà il momento per il tour mondiale di Laura Pausini. Si partirà dalla città eterna, da Roma con i concerti del 21 e 22 luglio al Circo Massimo di Roma. "Fatti sentire'' celebra il venticinquesimo anno di carriera di Laura Pausini che è bella più che mai. Grinta e determinazione ne fanno poi una delle artiste più amate di sempre, sicuramente tra i primi artisti italiani conosciuti in tutto il mondo. Globo terrestre che girerà con il suo nuovo tour con grande interesse soprattutto nella penisola iberica e in Sudamerica dove Laura Pausini la amano letteralmente. Sicuramente c'è grande curiosità perché un nuovo viaggio, stavolta non solo in aereo, sta per partire.

CHE SUCCEDE IN AEREO?

Laura Pausini non smette di stupire e alla vigilia dell'uscita del suo nuovo album ''Fatti sentire'' decide per la presentazione in volo. In che senso? Direttamente su un aereo tutto per lei ha avuto la possibilità di essere al comando e di dare addirittura le istruzioni in via di decollo. Con lei c'era la stampa che ha raccolto le sue parole proprio su questa nuova esperienza. Laura Pausini ha sottolineato: "Fino a quando non ho scelto le canzoni non sapevo chi fossero gli autori ho deciso di non farmi influenzare perché purtroppo sono suggestionabile. Se una cosa l'ha scritta una persona che non mi sta simpatica non la scelto, però la musica non posso sceglierla così". Per la scelta dell'aereo spiega: "Volevo farvi entrare per un giorno nella mia vita visto che io vivo tutti i giorni in aereo. A volte volo anche tre volte in un giorno". L'album 'Fatti sentire' è composto da quattordici brani che svariano sui più eterogenei contesti dalla musica dance al pop, rock fino addirittura a sonorità elettroniche. All'interno poi ci sono collaborazioni con diversi artisti come Enrico Nigiotti. Ecco la tracklist dell'album: 1. Non è detto, 2. Nuevo, 3. La soluzione, 4. E.sta.a.te, 5. Frasi a metà, 6. Le due finestre, 7. Fantastico (Fai quello che sei), 8. No river is wilder, 9. L'ultima cosa che ti devo, 10. Un progetto di vita in comune, 11. Il caso è chiuso, 12. Zona d'ombra, 13. Francesca (Piccola aliena) e 14. Il coraggio di andare.

