Tiziano Ferro è papà?/ Foto su Instagram scatena il gossip: un figlio negli USA con l'utero in affitto

Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua voglia di paternità e la foto pubblicata sui social lascia pensare che il suo sogno sia finalmente diventato realtà. Ecco le novità

16 marzo 2018 Hedda Hopper

Tiziano Ferro

Siamo tutti con il fiato sospeso perché questa volta lo scoop non arriverà da settimali, da siti di gossip e dai profili di grandi giornalisti e paparazzi, ma potrebbe essere arrivato poco fa su Instagram. Di cosa stiamo parlando? Della possibilità che Tiziano Ferro sia diventato papà coronando uno dei suoi più grandi desideri. Sono molti gli artisti che ammettono di avere tutto e di più ma di sentire un vuoto dentro quando si parla di vita privata e realizzazione personale. Spesso non si parla di una moglie, di un marito o di un compagno, ma proprio la voglia di lasciare il segno mettendo al mondo una parte di sé, un figlio, qualcuno di amare sopra ogni cosa, sempre e comunque finché davvero la morte non arrivi a separarci. Il desiderio di paternità è qualcosa che Tiziano Ferro non ha mai nascosto e per questo i fan sono pronti a festeggiare con lui se arriverà la conferma ufficiale di quello che lo stesso cantanta ha lasciato intendere poco fa sui social.

TIZIANO FERRO HA REALIZZATO IL SUO SOGNO?

Lo stesso Tiziano Ferro, proprio in un'interivsta a Vanity Fair due anni fa aveva annunciato il suo pensiero a riguardo: "Sono in America anche per questo. Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. [...] Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole?".Tiziano Ferro ha da sempre cantato l'amore e i suoi fan adesso sono pronti ad usare le sue stesse parole proprio per augurare loro il meglio. In una tenera foto Tiziano Ferro si mostra con un neonato in braccio e un laconico: "La meraviglia assoluta" con tanto di cuore ad accompagnare la didascalia. Nessun annuncio eclatante, nessun sensazionalismo, perché Tiziano è così, semplice dal cuore puro, un cuore che da oggi batterà non solo per i fan che lo hanno sempre amato e appoggiato, ma per un piccolo bambino che porterà dentro il suo seme nel mondo. Se la notizia fosse confermato, noi non potremo far altro che augurare il meglio al neo papà.

