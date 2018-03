Aretha franklin sta male/ Annullati i prossimi concerti: i medici impongono il riposo alla regina del soul

Aretha Franklin sta male: la regina del soul costretta ad annullare gli impegni presi per motivi di salute. I medici le hanno imposto il riposo: pausa forzata per la 76enne.

Aretha Franklin (foto da Facebook)

Aretha Franklin sta male e non può mettere a repentaglio la sua vita per amore dei fan. Più o meno questa la considerazione alla quale sono arrivati i medici che hanno visitato la regina del soul imponendole un riposo forzato. L'originaria di Memphis, che il prossimo 25 marzo compirà 76 anni, è stata dunque costretta ad annullare tutti i concerti in programma e le esibizioni previste per i prossimi mesi. Il suo management, attraverso un comunicato, ha spiegato:"Il suo medico ha ordinato ad Aretha Franklin di interrompere l’attività live e di mettersi a completo riposo almeno per i prossimi due mesi. Lei è molto delusa di non potersi esibire al New Orleans Jazz & Heritage Festival (in programma il 28 aprile) di quest'anno come sperava". L'ultima esibizione live di Aretha Franklin risale al novembre 2017, quando la regina del Soul ha cantato al gala annuale della fondazione di Elton John per la lotta all’Aids.

IL RITIRO RINVIATO

I problemi di salute di Aretha Franklin, però, sorprendono soltanto fino ad un certo punto. Nel febbraio del 2017, la grande cantante americana aveva già annunciato il proprio ritiro dalle scene, ma evidentemente il richiamo del palcoscenico l'ha portata a forzare la mano. Ai microfoni del canale tv di Detroit WDIV, Aretha Franklin aveva confidato:"Devo dirvi che quest’anno mi ritiro". L'interprete statunitense però aveva comunque manifestato l'intenzione di riservarsi dei ritagli artistici:"Mi sento molto, molto soddisfatta per come si è evoluta la mia carriera fino ad ora. Non ho intenzione di andare in giro da qualche parte e sedermi a non fare nulla. Non sarebbe una buona cosa". Adesso però questi piani sembrano saltare. Il diktat dei medici è chiaro: almeno per i prossimi due mesi Aretha Franklin dovrà fermarsi. Fan in fibrillazione...

