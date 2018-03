CLEMENTINO CONFESSIONE CHOC/ "Ero schiavo della cocaina, ora sono guarito: in comunità fino a 15 giorni fa"

Clementino confessione choc: il rapper campano svela di essere stato schiavo della cocaina, ma anche di essere guarito. Sottolinea poi di essere uscito dalla comunità da pochissimo.

18 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Clementino confessione choc

Clementino un po' come tutti i rapper non ha peli sulla lingua, perché è fiero di quello che è diventato nonostante sul suo percorso abbia dovuto affrontare parecchi scivoloni. Il più pesante è legato al mondo della droga come lui stesso ha confessato durante Storie Digitali, festival che si è svolto a Milano. Il rapper porge una domanda sul palco al collega Ensi e parte la confessione: "C'è stato un momento così basso nella tua carriera in cui hai pensato di mollare la musica? Io sono uscito quindici giorni fa dalla comunità". Spiega poi dopo un fragoroso applauso del pubblico: "E' la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico qui con voi ragazzi dove posso farlo? C'è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella m... che è la cocaina. Sapete come funziona? Sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e a un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White, ma non ero più Clemente". Un racconto che lo porta a versare ovviamente lacrime sincere e che spera possa essere da esempio per i giovani che devono stare lontani dalla droga.

LA CARRIERA DEL RAPPER

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è nato ad Avellino il 21 dicembre del 1982. Nel 1996 inizia la sua carriera, muovendo i suoi primi passi nell'ambiente ad appena quattordici anni nella sua terra dove entra prima nella Trema Crew e poi nella TCK. Riesce così ad imparare l'arte del freestyle fino a che viene notato dalla Lynx Records con la quale pubblica il suo primo album nel 2006 dal titolo Napolimanicomio. Passano tre anni e Clementino decide di entrare nei Videomind con Francesco Paura e Dj Tayone, pubblicando sotto la Relief Records EU il disco I.E.N.A. Forma nel 2012 il duo Rapstar con Fabri Fibra e insieme pubblicano il disco Non è gratis. Deve aspettare il 2013 per uscire con il suo primo album da solista che riesce a fare con una major come la Universal, il titolo è Mea Culpa. Riesce ad aggiudicarsi il quarto posto e raggiunge addirittura il tanto sognato disco d'oro. Vince la prima edizione del Summer Festival inoltre con il singolo 'O vient. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo prima con Quando sono lontano, arrivato settimo, e poi con Ragazzi fuori, scendendo al sedicesimo posto.

© Riproduzione Riservata.