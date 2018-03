Le Fifth Harmony si sono sciolte/ Shock su Twitter: "Ci lasciamo per rimanere vere"

Le Fifth Harmony si sono sciolte, il gruppo annuncia la divisione momentanea e si prende del tempo per cercare di non forzare quella che è la loro autenticità professionale.

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Le Fifth Harmony si sono sciolte

La decisione di sciogliere momentaneamente il gruppo le Fifth Harmony l'hanno data su Twitter sorprendendo un po' tutti. Il messaggio è chiaro e netto, una specificazione dovuta al pubblico che le segue con grande amore da anni: "Riflettendo sugli ultimi sei anni, da quando siamo partite a X Factor, abbiamo realizzato quanto siamo andate lontano. In questo viaggio selvaggio per restare autentiche però abbiamo bisogno di prenderci del tempo e fare una pausa dalle Fifth Harmony così da sviluppare progetti da soliste". Non è da escludere quindi che le ragazze possano prendere la decisione di tornare insieme un domani anche perché la scelta non è stata dettata assolutamente da nessun dissidio tra le protagoniste del gruppo. Il pubblico spera di rivederle insieme, ma per ora dovrà accontentarsi di vedere come andranno le loro carriere da soliste.

LA STORIA DEL GRUPPO

Le Fifth Harmony si sono unite nel 2012 formando un gruppo di grandissimo successo prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. Fin da subito la composizione è stata formata da Ally Brooke, Lauren Jauregui, Dinah Jane e Normani Korde. Inizialmente insieme a queste c'era anche Camila Cabello che nel 2016 però ha preso la decisione di affrontare la carriera da solista. Nonostante l'addio della Cabello il gruppo ha deciso di non cambiare quel Fifth nel nome che le rendeva ormai riconoscibili. La splendida storia di queste ragazze nasce durante la seconda edizione del talent show The X Factor durante il bootcamp. Dopo appena un anno riescono a firmare con la Syco Music e la Epic Records che regalano loro la possibilità di un'ulteriore crescita. In carriera hanno pubblicato tre album dal 2015 al 2017: Reflection, 7/27 e Fifth Harmony.

© Riproduzione Riservata.