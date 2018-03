VASCO ROSSI/ Per il "Vasco Nonstop Live 2018" cambia tutto: Beatrice Antolini sostituisce Clara Moroni

Vasco Rossi cambia tutto per il "Vasco Nonstop Live 2018: per un tour che sarà decisamente rock, Beatrice Antolini sostituisce Clara Moroni. Non ci sarà neanche Andrea Cucchia Innesto.

19 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Vasco Rossi

Dopo il grande concerto di Modena Park per festeggiare i 40 di carriera, Vasco Rossi avrebbe potuto fermarsi e, invece, il Komandante sta per tornare. Il “Vasco Nonstop Live 2018" partirà il 27 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e per quel giorno tutti i cambiamenti saranno già stati fatti. Per i fans del rocker, infatti, ci sono diverse novità, a partire dalla band. Non ci saranno, infatti, due membri storici della band con cui Vasco Rossi ha portato a casa un record dopo l’altro. Dopo Andrea Cucchia Innesto, infatti, non ci sarà neanche la storica corista Clara Moroni. Al suo posto, sul palco del Vasco Nonstop live 2018 ci sarà Beatrice Antolini. “La New Entry è una giovane polistrumentista di talento che vi stupirà, suona percussioni sintetizzatore pianoforte chitarra e sostituirà Clara per i cori”, si legge sulla pagina ufficiale di Vasco. Clara Moroni sarà comunque presente con un suo progetto personale aprendo i concerti in alcune città in cui arriverà il tour.

VASCO NONSTOPLIVE 2018: LA BAND E LE DATE

Sul palco del “Vasco Nonstoplive 2018”, accanto a Vasco Rossi, ci saranno: “Matt Laug alla batteria; Claudio Gallo Golinelli al basso; Alberto Rocchetti per il tocco del Lupo alle tastiere e pianoforte; Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati nel segno della tradizione e del rinnovamento; Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre e infine l'entusiasmo e l'energia di Beatrice Antolini per i colori, le percussioni, il “synth “, i cori. Beatrice Antolini è una cantante con una solida carriera (e sei album) alle spalle. Le date del tour sono: 1° giugno Torino – Stadio Olimpico 2 giugno Torino – Stadio Olimpico 6 giugno Padova – Stadio Euganeo 7 giugno Padova – Stadio Euganeo 11 Giugno Roma – Stadio Olimpico 12 Giugno Roma – Stadio Olimpico 16 Giugno Bari – Stadio San Nicola 17 Giugno Bari – Stadio San Nicola 21 Giugno Messina – Stadio San Filippo

LA PROBABILE SCALETTA

Quale sarà la scaletta del “Vasco Nonstoplive 2018”? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la prima data, ma Vasco Rossi, nei giorni scorsi, sui social ha fornito qualche piccola anticipazione. “Con l’aiuto l'entusiasmo l’energia di Vince e lo spirito di Elmi dentro al cuore... deciso a continuare, a tentare, a cercare e a non cedere, sto mettendo a punto la scaletta perfetta per il VascoNonStop Live 2018. Sarà un concerto molto rock con momenti di grande emozione e coinvolgimento, ci saranno delle belle sorprese con canzoni che non faccio da tempo dal vivo e non vedo l’ora di cantare. Stay tuned...”, ha scritto il Komandante. Tante le richieste dei fans che, però, si fidano totalmente del loro beniamino. Sicuramente il finale sarà comunque dedicato a Vita Spericolata e Albachiara.

