Emma, Effetto domino è il nuovo singolo/ Video: pronta per Radio Italia Live e il tributo a Pino Daniele

Effetto Domino è il nuovo singolo di Emma Marrone. La cantante, dopo L'Isola, presenta al pubblico un nuovo brano del suo sesto album "Essere qui"

02 marzo 2018 - agg. 02 marzo 2018, 16.06 Anna Montesano

Emma, Effetto domino è il nuovo singolo

Esce oggi "Effetto domino", il secondo singolo di Emma Marrone estratto dall'album "Essere qui", dopo il primo brano che ha fatto da apripista all'intero progetto dal titolo "L'isola". Grande l'entusiasmo degli estimatori per un brano esplicito che vede il sesso in maniera libera, senza etichette e sovrastrutture. Oltre al singolo è uscito anche il video. Il testo del pezzo è firmato da Davide Petrella mentre la musica è stata composta da Federica Abbate e Fabio Gargiulo. Il prossimo 8 marzo la cantautrice salentina sarà la protagonista assoluta del Radio Italia Live, un evento che la vedrà in pista con i nuovi brani presso il Verti Music Place (Viale Europa 49 a Cologno Monzese, Milano). Ma le belle notizie per i fan di Emma non finiscono di certo qui. La Brown infatti è stata confermata insieme a Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi, per il concerto tributo a Pino Daniele che si svolgerà allo Stadio San Paolo di Napoli il prossimo 7 giugno. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

EFFETTO DOMINO E' IL NUOVO SINGOLO

Si chiama "Effetto Domino" il nuovo singolo di Emma Marrone. La cantante, dopo L'Isola, presenta al pubblico un nuovo brano del suo sesto album "Essere qui". Della canzone è uscito oggi anche il video, che è stato diretto da Paolo Stella e Alex Grazioli, e nel quale vediamo Emma cimentarsi con la pole dance e poi "abbordare" un affascinante ragazzo - interpretato dall'attore Teodoro Giambanco - con il quale ha poi una notte di passione. "Il sesso raccontato al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia. Se a volte complica le relazioni, molto spesso invece le rende migliori": è così che Emma Marrone spiega il video e il senso di Effetto Domino, suo nuovo singolo.

EMMA MARRONE PRONTA AL NUOVO TOUR

Effetto Domino, il cui testo è stato scritto da Davide Petrella e Federica Abbate, è il secondo singolo del nuovo album di Emma Marrone. La cantante si prepara a una stagione davvero ricca di impegni che la vedrà tra qualche mese in partenza per il nuovo tour. Il debutto dal vivo per le nuove canzoni sarà il 16 maggio al PalaLottomatica di Roma, poi Emma si esibirà il 18 maggio al Forum di Assago (Milano), segue il 19 maggio al Pala Alpitour di Torino, poi il 21 maggio alla Kioene Arena di Padova, il 23 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 26 maggio al Pal'Art Hotel di Acireale e chiusura il 28 maggio al Pala Partenope di Napoli. Non ci resta che scoprire quale sarà l'accoglienza del pubblico per questo nuovo singolo.

