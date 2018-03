JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Gli auguri di mamma Pattie e dei suoi più grandi amici

Justin Bieber ha compiuto 24 anni, traguardo festeggiato al fianco della sua fidanzata Selena Gomez. I suoi più cari amici e mamma Pattie lo hanno ricordato in questo giorno speciale.

02 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber ha compiuto ieri i suoi primi 24 anni, attorniato dall'affetto di milioni di fan. I suoi seguitissimi profili social sono letteralmente esplosi di auguri in tutte le lingue del mondo, a conferma di come sia lui l'idolo indiscusso delle teenagers. In molti si sarebbero aspettati un messaggio ufficiale da parte della sua attuale fidanzata Selena Gomez, con la quale l'artista fa coppia fissa dallo scorso autunno ma la coppia ha deciso ancora una volta di restare lontana dai clamori, evitando di ripercorrere gli stessi errori del passato (con l'eccessiva esposizione mediatica). Dovremo quindi attendere qualche giorno per scoprire come abbiano festeggiato i due cantanti e quale sia stato il regalo che la Gomez ha acquistato per il suo amato: i paparazzi sono sempre al seguito della coppia e difficilmente gli sfugge un particolare di questo tipo... Sembra infatti che la texana abbia deciso di donare a Justin un preziosissimo gioiello pieno zeppo di diamanti e dal valore di circa 60 mila dollari, una cifra da capogiro ma che confermerebbe l'impegno che entrambi hanno preso in questa relazione.

Justin Bieber: gli auguri di mamma e degli amici

Justin Bieber ha compiuto 24 anni e per l'occasione Selena Gomez gli ha preparato una festa a sorpresa oltre che un costosissimo regalo a dimostrazione del suo ritrovato amore. Se qualcuno però si aspettava che la coppia si esprimesse pubblicamente si sbaglia di grosso: tutto tace sia nei profili del festeggiato che in quelli della sua fidanzata. Ci ha pensato, invece, la madre Pattie Malette a dire la sua, scrivendo su Instagram: "Chi sapeva che saresti cresciuto così velocemente? Buon 24°, piccolo!". Anche i suoi collaboratori e amici hanno ricordato questa importante ricorrenza. Il pastore Rich Wilkerson via Instagram ha scritto: "Quello che fa la differenza è la persona con cui aspetti. Tanti auguri fratello. Oggi festeggiamo te!". Scooter Braun, il manager che non lo ha abbandonato neppure nei momenti più difficili della sua carriera: "Tanti auguri al ragazzo che mi fa sempre sorridere con il suo strano e pazzo humor. @justinbieber, ti voglio bene! Festeggiamo questi #24 - e sì, questo è uno dei tanti video che mi ha mandato" (clicca qui per vederlo).

© Riproduzione Riservata.