Mina, Maeba è il nuovo album/ In uscita il 23 marzo: ecco la tracklist ufficiale

Nuovo album per Mina! La cantante annuncia sui social l'arrivo di Maeba la cui uscita è prevista per il 23 marzo. Il primo inedito sarà “Volevo scriverti da tanto”

02 marzo 2018 - agg. 02 marzo 2018, 15.21 Anna Montesano

Mina, nuovo album

Maeba arriva a grande sorpresa il 23 marzo. Il ritorno di Mina con un album da solista, ha letteralmente fatto impazzire gli estimatori che su Instagram, tramite il suo profilo ufficiale si sono mostrati pazzi di gioia. Il nuovo progetto discografico sarà anticipato dal singolo "Volevo scriverti da tanto", una ballad romantica scritta da Maria Francesca Polli, già autrice per artisti come Roby Facchientti e Claudio Baglioni. La musica del brano invece è stata composta da Moreno Ferrara, mentre la produzione e l’arrangiamento portano la firma di Massimiliano Pani, figlio di Mina. "Queste sorprese mi fanno venire le farfalle nello stomaco!!", si legge su Instagram. E ancora: "Intanto spero di incontrarti per le strade di Lugano, non si sa mai un colpo di fortuna", "Forza Mina, portaci fuori da questo gelido inverno!!!". Di seguito, la tracklist ufficiale: Volevo scriverti da tanto / Il mio amore disperato / Ti meriti l’inferno / Il tuo arredamento / Argini / Last Christmas / ‘A minestrina / Heartbreak Hotel / Al di là del fiume / Troppe note / Ci vuole un po’ di R’n’R / Un soffio. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

GRANDE NOTIZIA PER I FAN DI MINA

Grande notizia per i fan di Mina: la cantante è pronta a tornare con un nuovo album. L'annuncio arriva dai canali social della cantante, attraverso i quali viene anche svelato il titolo della nuova canzone di Mina "Volevo scriverti tanto" che fa parte dell'album da titolo "Maeba". "L’annuncio arriva solo ora: l’uscita, il 9 marzo, di un nuovo singolo inedito di Mina, che anticipa la pubblicazione di un intero nuovo album di inediti fissata per il 23 marzo. - si legge sulla pagina Facebook della cantante, che dà poche informazioni, tra le quali il titolo del primo inedito - La canzone che le radio cominceranno a trasmettere da venerdì si intitola “Volevo scriverti da tanto”, ed è una di quelle ballad melodiche che colpiscono al primo ascolto per l’emozione che suscitano e l’atmosfera che sanno creare: una di quelle canzoni che hanno bisogno di una grande interprete per esprimersi in tutta la loro pienezza".

MAEBA, IL NUOVO ALBUM CON 12 INEDITI E UNA... SORPRESA

Dopo Selfie, uscito nel 2014, e il grande successo di MinaCelentano Le migliori e Tutte le migliori che ha conquistato ben 6 dischi di platino, il 23 marzo esce quindi Maeba, il nuovo album di Mina con 12 tracce inedite e, come annuncia Sony, una grande sorpresa per gli appassionati. Di cosa si tratterà? Intanto, il messaggio postato dai social, svela qualche dettaglio sull'inedito in uscita il 9 marzo: "L’autore della musica è Moreno Ferrara, che tutti conosciamo da anni per essere uno dei più titolati coristi italiani; l’autrice del testo, che è una struggente lettera ad una persona che forse nemmeno potrà leggerla, è Maria Francesca Polli, che ha nel suo curriculum collaborazioni con Roby Facchinetti, Claudio Baglioni, Franco Fasano, oltre ad aver curato la versione italiana di molte canzoni Disney e ad aver vinto più edizioni dello Zecchino D’Oro. La produzione e l’arrangiamento di “Volevo scriverti da tanto” sono firmati da Massimiliano Pani, che è anche il produttore di tutto il nuovo album: “MAEBA”.

