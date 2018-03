PATTI SMITH / Because The Night compie 40 anni: la canzone fu scritta da Bruce Springsteen

Because The Night, canzone simbolo della musica di Patti Smith, compie 40 anni: la musica e il ritornello furono un'idea di un ancora sconosciuto Bruce Springsteen.

Because The Night continua ad essere una delle canzoni icona del pop e rock internazionale, ancora oggi simbolo dell'irriverente Patti Smith. La hit, entrata di diritto nella classifica dei 150 migliori singoli di tutti i tempi faceva parte dell'album Easter della cantante americana, pubblicato nel 1987. Riscontrò fin da subito un notevole successo negli Stati Uniti, arrivando fino alla 13° posizione della chart Billboard Hot 100 e favorendo le vendite del disco anche oltre ai confini nazionali. Negli anni, Because The Night fu oggetto di numerose cover una delle quali, elaborata nel 1992 dal gruppo Eurohouse CO.RO. featuring Taleesa riscontrò un incredibile successo soprattutto in Europa conquistando la veta delle principali classifiche in Italia e Spagna. Pochi sanno, però, che questa stupenda canzone non fu un'idea di Patti Smith e che la musica e il ritornello furono in realtà scritti da un ancora sconosciuto Bruce Springsteen.

Pattie Smith e il successo commerciale di Because The Night

Il rapporto di Patti Smith con la sua grande hit Because The Night fu conflittuale fin dall'inizio. Dopo la caduta sul palco del Curtis-Hixon Hall, a Tampa in Florida la sera del 23 gennaio del 1977, la cantante visse un anno difficile, costretta a muoversi sulla sedia a rotelle: per questo l'album che ne derivò fu soprattutto un progetto di liberazione e rinascita come conferma lo stesso titolo Easter - La resurrezione. Pochi sanno però che Jimmy Iovine, il produttore del disco, le consigliò una canzone più commerciale da inserire tra i testi più complessi e rock da lei scritti. Per questo le propose la melodia scritta da Bruce Springsteen, che in quegli anni era ancora poco più di uno sconosciuto. In essa il futuro boss sussurrava quel ritornello 'Because the night belongs to lover' che poi è diventato storia. Sulle prime la Smith rifiuò di riutilizzare quell'idea, ma in una notte durante la quale attendeva con ansia la chiamata del suo amore tutto cambiò: fu allora che l'artista scrisse di getto il resto del testo "Prendimi adesso, qui come sono. Tirami a te, cerca di capire. Il desiderio è fame, è il fuoco che respiro. L'amore è un banchetto al quale ci sfamiamo". E il resto è storia...

