ZUCCHERO IN CONCERTO / Oggi 2 marzo al Mediolanum Forum di Milano: orari, informazioni e scaletta

Zucchero sarà in concerto questa sera al Mediolanum Forum di Milano per una nuova tappa del suo 'Wanted - Un'altra storia' tour. L'evento è già completamente sold-out.

02 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Zucchero

Zucchero Fornaciari arriva questa sera al Mediolanum Forum di Milano per una nuova tappa del suo nuovo tour intitolato 'Wanted - Un'altra storia', ufficialmente cominciato a Padova lo scorso 26 febbraio. Sono numerose le date già fissate per celebrare i 30 anni di carriera dell'artista emiliano e che lo porteranno in varie città italiane tra le quali Torino, Firenze, Pesaro, Eboli fino ad arrivare all'ultivo concerto in programma il 13 marzo a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. L'imperdibile evento di questa sera ad Assago avrà inizio alle ore 21:00 ma i cancelli verranno aperti alle ore 19:00 per favorire i controlli di rito. Ricordiamo, infatti, che vige un severo regolamento che vieta l'introduzione di valigie, trolley, zaini di capacità superiore a 10 litri, bombolette spray di ogni tipo, bevande alcoliche o oggetti potenzialmente pericolosi quali ombrelli o prolunghe per i selfie.

Zucchero in concerto: biglietti e probabile scaletta

I biglietti per il concerto di Zucchero al Mediolanum Forum di Assago risulta già completamente esauriti, come già accaduto per i precedenti di questo suo nuovo tour intitolato 'Wanted - Un'altra storia'. La scaletta prevede i più grandi successi della sua carriera per un totale di circa tre ore di musica, durante le quali sarà accompagnato da una band internazionale di tutto rispetto: Polo Jones, Kat Dyson, Brian Auger, Doug Pettibone, Queen Cora Coleman, Nicola Peruch, Adriano Molinari, Mario Schilirò, Andrea Whitt, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Carlos Miguel Minoso Amuey. Tra i principali successi che proporrà per l'occasione non potranno mancare gli evergreen Diamante, X colpa di chi?, Diavolo in me ma anche i successi più recenti Partigiano Reggiano, 13 buone ragioni, Ci si arrende, Ten more days, Hey Lord, L'anno dell'amore, Fatti di sogni, Voci.

